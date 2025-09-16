Accidente de Delhi BMW: El tribunal probablemente escuche la declaración de fianza de la mujer acusada el miércoles







La mujer de 38 años arrestada por presuntamente atacar su automóvil BMW en un funcionario del Ministerio de Finanzas de Senior de Finanzas, presentó su declaración de fianza después de que un tribunal de Delhi la envió a la custodia policial el lunes durante dos días. El acusado, que conducía el coche de lujo Señión en la bicicleta en el área de Dhaula Kuan de Delhi, lo que condujo a la muerte del funcionario.

Es probable que el Tribunal de Sesiones sea escuchado el miércoles después de que termine la custodia policial de la mujer, informó la agencia de noticias PTI, citando fuentes judiciales.

La esposa del funcionario también ha sufrido heridos graves en el incidente.

El acusado, Gaganpreet Kaur, fue enviado el lunes a dos días de custodia policial después de ser arrestado por cargos de homicidio culpable que no equivale a asesinato, entre otros delitos.

La declaración de fianza fechada el 15 de septiembre (lunes) declaró que alrededor de la 1 de la tarde del 14 de septiembre, el acusado conducía su automóvil, acompañado por su hija mayor, de siete años, sentada en el asiento del pasajero. Su esposo y su ayuda doméstica también estaban en el automóvil.

La súplica agregó además: «Mientras pasa cerca RenovadoEl pilar número 67, el vehículo, de manera imprevista, golpeó el divisor y volteó el aire, durante el cual la motocicleta que transportaba a dos pasajeros entró en contacto con un autobús DTC a la izquierda «.

Mientras Kaur y los co-pasajeros resultaron heridos, la declaración dijo que ambas personas en la motocicleta «sufrieron lesiones debido al contacto con el autobús DTC», informó PTI.

Además, agregó: «El incidente fue totalmente accidental y de ninguna manera atribuible a ninguna intención o negligencia por parte del solicitante. El solicitante no ha cometido ningún delito».

Kaur afirmó haber «cooperado» con las autoridades y no tenía ninguna razón para evadir el proceso de derecho.

La declaración de fianza presentada por el acusado dijo además: «Además, actualmente estaba bajo atención médica y estaba dispuesta a ayudar a la policía de todas las formas posibles, incluida la unión de la investigación cuando hace falta. Esa interrogación de custodia del solicitante no está justificada ni necesaria, ya que el caso surge de un desafortunado accidente «.

La mujer acusada afirmó ser madre de dos hijos menores, con «raíces profundas en la sociedad» sin «probabilidad de fugas o manipulaciones de evidencia».

