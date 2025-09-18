Accidente de BMW: el tribunal de Delhi dice que las imágenes de CCTV no se pueden compartir con el acusado







A Delhi El tribunal dictaminó el jueves que no existe una disposición legal que permita que las imágenes de CCTV se compartan con el acusado en un caso penal.

El magistrado judicial Ankit Garg escuchó una declaración presentada por Gaganpreet Kaur, de 38 años, quien supuestamente conducía el BMW que se metió en el vehículo de dos ruedas de un alto funcionario del Ministerio de Finanzas en Dhaula Kuan, dejándolo muerto y su esposa gravemente herido, informó la agencia de noticias PTI.

Abogado Gagan Bhatnagar, que representa Kaurargumentó que el caso dependía de las imágenes de CCTV de los pilares metropolitanos de Dhaula Kuan 65 y 67 y que examinarlo podría revelar detalles adicionales.

El magistrado, sin embargo, dijo que no hay ley que permita que el metraje se proporcione al acusado, informó PTI.

«No estoy diciendo que me lo dé más que para preservarlo y someterme a la corte», respondió el abogado de Kaur.

Bhatnagar alegó que el oficial investigador (IO) dio una «respuesta evasiva», afirmando que se había enviado un aviso a la persona interesada para proporcionar el metraje a Policía de Delhi. Agregó que los altos funcionarios de la policía habían declarado previamente que habían visto las imágenes, al contrario de la respuesta del IO.

El tribunal ordenó al IO que compareciera el viernes y emitió un aviso al oficial de la estación de la estación de la estación de policía de Dhaula Kuan. La audiencia continuará el viernes, informó PTI.

Oponiéndose a la declaración de fianza, la policía de Delhi declaró que el acusado no resultó gravemente herido a pesar de haberse admitido en la unidad de cuidados intensivos (UCI). También llevó a los heridos a un hospital lejos del lugar, lo que plantea serias dudas, según la policía, según la agencia de noticias ANI.

Kaur ha sido enviado a la custodia judicial hasta el 27 de septiembre, y su declaración de fianza está programada para el sábado.

La víctima, Navjot Singh, de 52 años, se desempeñó como Secretario Adjunto en el Departamento de Asuntos Económicos y fue residente de Hari Nagar. Sucumbió a las lesiones después del accidente, que tuvo lugar en Ring Road, cerca de la estación de metro de Cantonment de Delhi, en la tarde del 14 de septiembre.

Singh y su esposa regresaban a casa después de visitar Bangla Sahib Gurdwara.

Se ha registrado un caso en virtud de las Secciones 281 (conducción de erupción), 125b (poniendo en peligro la vida o la seguridad personal de los demás), 105 (homicidio culpable que no equivale a asesinato) y 238 (causando desaparición de evidencia) de los Bns.

(Con entradas PTI y ANI)





