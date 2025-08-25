Accidente de aviones de flores de Persada en el aeropuerto de Timika, debido a la falla del motor al aterrizar

Jayapura, Viva – La comisionada principal del jefe de policía de Mimika, Billyandha Hildiario, Budiman, dijo: aeronave Propiedad de Bunga Persada Tipo PAC 750 XTSOL el lunes por la tarde alrededor de las 15:20 ingenio experimentado accidente Cuando estaban a punto de aterrizar en el aeropuerto de Moses Kilangin Timika, Mimika Regency, Papuasia Medio.

«No hubo muertes en el incidente», dijo el jefe de policía de Mimika, Akbp Billyandha, a quien fue contactado Entre De Jayapura, lunes por la noche.

Según él, el desafortunado avión voló de Derapos Puncak Regency fue pilotado por el Capitán Yosep y Joshua Copilot.

Desde el informe temporal de la causa del accidente debido a la falla del motor al aterrizar, de modo que el avión no pudo aterrizar perfectamente al final de la pista 12.

«Se ha llevado a cabo la evacuación, el piloto y el kpilot están a salvo», dijo el jefe de policía.

Previously, Puncak Police Chief Commissioner Mardi Marpaung said the National Transportation Safety Committee (NTSC) was scheduled on Tuesday (26/8) to arrive in Ilaga to investigate the burning of Amole Air Cargo Aircraft, at Aminggaru Airport, Ilaga, Puncak Regency, Central Papua, Monday, Monday

«El avión con los números de vuelo de PK-PPI se incendió después de que el avión aterrizó y se estrelló contra el portal del portal del portal de Kopasgat, el portal del portal de Aminggaru Ilaga», dijo el jefe de policía de Puncak.

Contactado desde Jayapura, dijo el jefe de policía de Puncak, del informe recibido por el desafortunado avión se estrelló contra el puesto debido a la pérdida de equilibrio cuando estaban a punto de aterrizar.

El desafortunado organismo de aviones ahora ha sido evacuado al borde del aeropuerto para no interferir con las operaciones en el aeropuerto de Aminggaru, que está programado para volver a la normalidad el martes (26/8). Según el jefe de policía, la operación del aeropuerto solo sirve un vuelo el lunes para evacuar el piloto Andi Rezhar y el técnico de Amianus.

«El equipo de Aircraft de Amole Air ha sido evacuado a Timika», dijo el jefe de policía. (Hormiga)