Accidente de autobús en Arabia Saudita: 45 peregrinos indios de la Umrah de Telangana mueren







Cuarenta y cinco peregrinos indios de la Umrah de Hyderabad y otras partes de Telangana murieron, y sólo uno sobrevivió en un devastador incendio de autobús cerca de Medina en Arabia Saudita. Estaban a bordo de un autobús que transportaba a 46 personas desde La Meca a Medina y que, según se informa, chocó con un camión cisterna alrededor de la 1.30 de la madrugada (IST).

En el autobús implicado en el mortal accidente viajaban hasta 18 miembros de una familia de tres generaciones, dijeron sus familiares. Shaik Nazeeruddin, un empleado ferroviario jubilado de Vidya Nagar en Hyderabad, viajaba en el desafortunado autobús junto con su esposa, su hijo, sus tres hijas y sus nietos de camino a Medina, dijo su sobrino Mohammed Aslam. El Comité Telangana Hajj dijo que entre los fallecidos había 10 niños.

El ministro de Bienestar de las Minorías de Telangana, Mohammad Azharuddin, consuela a un familiar de una víctima

De las 54 personas que viajaron en el grupo desde la India, cuatro personas viajaron por separado en coche a Medina el domingo, mientras que otros cuatro se quedaron en La Meca. Sólo una persona, el doctor Abdul Shoaib, sobrevivió a bordo del autobús. Está ingresado en la UCI de un hospital saudita y permanece en estado crítico.

La misión india en Jeddah ha llevado a funcionarios al lugar del accidente para evaluar la situación. «En este momento, no podemos proporcionar ningún detalle sobre la cifra de víctimas ya que el proceso para identificar a los fallecidos está en marcha», dijeron las autoridades. Se ha instalado una sala de control 24 horas al día, 7 días a la semana para monitorear la situación.

policía de hyderabad El comisario VC Sajjanar estimó el número de víctimas en 45 y dijo que un total de 54 personas de la ciudad habían partido recientemente para la peregrinación. «Después de la colisión, se produjo un incendio que se extendió rápidamente, sin que la mayoría de los pasajeros tuvieran tiempo de escapar», dijo Sajjanar. El vicepresidente CP Radhakrishnan y el primer ministro Narendra Modi lamentaron la pérdida de vidas.

AIM MLA Carwan MADan Caust Moriudddin Familia en duelo para limpiar Moriam

Ministro de Asuntos Exteriores S Jaishankar dijo que la Embajada de la India en Riad y el Consulado en Jeddah estaban brindando “todo el apoyo” a todas las familias afectadas. El Ministro Principal de Andhra Pradesh, N Chandrababu, y el Ministro Principal de Tamil Nadu, MK Stalin, expresaron su pesar por la pérdida de vidas, mientras que el Ministro de Empresas Públicas y Bienestar de las Minorías de Telangana, Mohammed Azharuddin, anunció que el gobierno garantizará que al menos un familiar de las víctimas sea enviado a Arabia Saudita.

Más tarde el lunes, el gobierno de Telangana anunció una ex gratia de 5 rupias lakh cada una para las familias de las 45 personas asesinadas. También se anunció que un equipo gubernamental encabezado por Mohd Azharuddin sería enviado a Arabia Saudita.

Voces

CP Radhakrishnan, vicepresidente

‘Mis pensamientos están con las familias afectadas durante este momento difícil. Más sentido pésame a las familias afligidas y oraciones por la pronta recuperación de los heridos’

S Jaishankar, Ministro de Asuntos Exteriores

«Nuestra embajada en Riad y nuestro consulado en Jeddah están brindando el máximo apoyo a los ciudadanos indios y a las familias afectadas por este accidente».

Rajnath Singh, Ministro de Defensa

‘Los funcionarios indios están en estrecha coordinación con las autoridades saudíes para garantizar que los heridos reciban la atención adecuada’

Supriya Sule, líder del PCN (SP)

‘La MEA está siguiendo de cerca la situación y haciendo un seguimiento. Rezo por la pronta recuperación de los heridos y también espero que las personas que fueron allí regresen rápidamente’

Chiranjeevi, megaestrella

‘Todo nuestro pésame y condolencias están con las familias. Rogamos a Dios que ellos (los fallecidos) descansen en paz’

N Chandrababu Naidu, Ministro Principal de Andhra Pradesh

‘Que sus almas descansen en paz y que las familias afligidas encuentren fuerza y ​​consuelo en este momento difícil’

Priyanka Gandhi, diputada del Congreso

‘Insto a la Gobierno de la India para brindarles todo el apoyo necesario en este momento de dolor inimaginable para ellos’

MK Stalin, Ministro Principal de Tamil Nadu

‘Espero que el peregrino herido reciba atención médica completa y se recupere pronto’

