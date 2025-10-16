Accidente de Air India: el padre del difunto capitán Sumeet Sabhrawal se traslada a la Corte Suprema







El padre del difunto Capitán. Sumeet SabharwalEl piloto al mando del desafortunado Boeing 787-8 Dreamliner de Air India que se estrelló en Ahmedabad en junio ha acudido a la Corte Suprema de la India en busca de una investigación justa, transparente y técnicamente sólida sobre el accidente. Esto se produce después de que el avión de Air India se estrellara en el aeropuerto de Ahmedabad, cobrando la vida de unas 260 personas.

El padre del Capitán Sabharwal, mientras presentaba una petición ante la Corte Suprema solicitando una investigación justa y técnicamente sólida sobre el asunto, solicitó al tribunal superior que nombrara a un juez retirado de la Corte Suprema o del Tribunal Superior para supervisar la investigación. Si bien expresó su preocupación por la imparcialidad y minuciosidad de la investigación en curso, el padre del difunto Sumeet Sabharwal presentó una petición judicial. Al presentar la petición, el padre del acusado argumentó que la investigación actual carece de la supervisión técnica necesaria para establecer las verdaderas causas del fatal accidente.

La petición judicial contra la investigación sobre el accidente de Air India ha sido presentada conjuntamente por Pushkaraj Sabharwal y el Federación de Pilotos Indios (FIP) el 10 de octubre, solicitando la constitución de un «Comité supervisado por el tribunal» para investigar el accidente del AI 171.

Según la petición judicial presentada por el padre del capitán Sabharwal y la Federación de Pilotos Indios, todos los informes de investigación presentados por las agencias deben considerarse cerrados. La petición exigía además que todas las pruebas relacionadas con la investigación fueran transferidas al comité de seguimiento judicial.

La declaración presentada ante la Corte Suprema de la India establece: “Debería formarse un comité o tribunal de investigación supervisado judicialmente, encabezado por un juez retirado de este honorable tribunal, con expertos técnicos y de aviación independientes como miembros, para llevar a cabo una investigación justa, transparente y técnicamente sólida sobre el accidente del avión Boeing 787-8 Dreamliner de Air India”.

Mientras que la segunda petición sobre las investigaciones del accidente de Air India establece que “todas las investigaciones previas realizadas por los demandados sobre dicho accidente, incluido el informe preliminar de fecha 12.07.2025, se considerarán cerradas y todos los materiales, datos y registros relevantes se transferirán al Comité de Supervisión Judicial o al Tribunal de Investigación”.

La petición también alega: «Al fomentar una narrativa de culpabilidad del piloto, la AAIB ha comprometido la independencia, objetividad e integridad de la investigación, creando una responsabilidad legal e internacional grave según el Anexo 13 de la OACI».

El devastador accidente ocurrido en Ahmedabad En junio, uno de los más mortíferos en la historia reciente de la aviación india, provocó demandas generalizadas de rendición de cuentas.

El Dreamliner, que operaba un vuelo nacional, se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Ahmedabad, matando a todos los pasajeros y la tripulación a bordo.





Fuente