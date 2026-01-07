





El Corte Suprema el miércoles buscó una respuesta del gobierno de Maharashtra a las declaraciones presentadas por dos acusados ​​que pedían libertad bajo fianza en el caso del accidente automovilístico de Porsche en Pune que se cobró dos vidas a principios de mayo de 2024.

El PTI informó, Aditya avinash Bien (52) y Ashish Satish Mittal (37) fueron arrestados el 19 de agosto del año pasado, ya que sus muestras de sangre se utilizaron para realizar pruebas en relación con dos menores que se encontraban en el automóvil junto con el principal acusado de 17 años en el momento del accidente.

El 19 de mayo de 2024, un automóvil Porsche, supuestamente conducido por un joven de 17 años bajo los efectos del alcohol, atropelló fatalmente a dos profesionales de TI en el área de Kalyani Nagar en Pune.

Tras el accidente, un tribunal de Justice BV Nagarathna y el juez Ujjal Bhuyán emitió un aviso al gobierno estatal sobre sus alegaciones contra la orden del Tribunal Superior de Bombay que rechazaba la libertad bajo fianza. Posteriormente, el 16 de diciembre, el Tribunal Superior rechazó las solicitudes de libertad bajo fianza de ocho acusados, entre ellos Bien y Mittal, en el caso.

La Junta de Justicia Juvenil (JJB) había concedido la libertad bajo fianza al menor acusado en condiciones indulgentes, lo que provocó indignación en todo el país. Las condiciones de la libertad bajo fianza incluían escribir un ensayo de 300 palabras sobre seguridad vial.

Mientras la fianza para el menor acusado provocaba indignación, el Poner políticas se acercó a la JJB para revisar su decisión. Además, la junta modificó la orden y envió al menor a un centro de observación. En junio, el tribunal superior ordenó la liberación del menor.

Si bien el menor involucrado en el caso fue liberado de un centro de observación, un total de 10 imputados – sus padres, Vishal Agarwal y Shivani Agarwal; dos doctores, ajay Rechazar y Shreehari Halnor; Atul, empleado del Hospital Sassoon Ghatkamble; dos intermediarios; y tres personas más, Aditya avinash BienAshish Mittal y Arun Kumar Singh fueron enviados a prisión por el caso de intercambio de muestras de sangre.

En vista de las discrepancias en torno a la Accidente automovilístico Porsche en PuneDos agentes de policía de Pune fueron despedidos de su servicio por fallos en la investigación.

La agencia de noticias PTI informó que una investigación interna encontró fallas en el registro de casos y retrasos en la recolección de muestras de sangre. La policía dijo que las muestras de sangre del adolescente fueron tomadas sólo a las 11 am, varias horas después del accidente, y supuestamente fueron reemplazadas por las de su madre.

