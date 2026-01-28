





Las condolencias continuaron llegando desde todo el país el miércoles tras la trágica muerte del Viceministro Principal de Maharashtra. Ajit Pawarquien murió en un accidente aéreo mientras viajaba de Mumbai a Baramati ese mismo día.

En declaraciones a ANI en Rapiur, el presidente de la Asamblea de Chhattisgarh, Raman Singh, describió la muerte de Pawar como una pérdida no sólo para Maharashtra sino para toda la nación. «El repentino fallecimiento del CM adjunto de Maharashtra, Ajit Pawar, en un accidente aéreo es una gran pérdida para Maharashtra y para todo el país. Era conocido como `Dada’ en la política de Maharashtra. Comenzó su carrera política a una edad muy temprana y sirvió seis veces como CM adjunto», dijo Singh.

El diputado del BJP, Ravi Shankar Prasad, expresó su profunda conmoción por la tragedia y calificó el momento como particularmente doloroso. «Estamos profundamente entristecidos por su repentino fallecimiento. Hubo una victoria tan grande en las recientes elecciones cívicas. Esto es muy doloroso. Se había convertido en un fuerte pilar de la Acuerdo de confidencialidad«, dijo en Delhi.

El jefe del Partido Samajwadi y diputado, Akhilesh Yadav, calificó el incidente como desgarrador y dijo que sus oraciones estaban con la familia Pawar. «Esta es una hora muy dolorosa para la familia Pawar. Sólo puedo rezar al Señor para que les dé la fuerza para soportar este dolor», dijo.

El ministro de la Unión, Prataprao Jadhav, recordó a Pawar como un líder sencillo y disciplinado. «Conozco estrechamente a Ajit Dada desde 1990. Valoraba el tiempo, hablaba directamente y trabajaba duro. Esta tragedia nos ha sacudido a todos», dijo, rindiendo un sentido homenaje.

Mientras tanto, la Oficina de Investigación de Accidentes de Aviación ha enviado un equipo especial a baramati para investigar el accidente, que se cobró cinco vidas, entre ellas Pawar y miembros de la tripulación. El equipo analizará registradores de vuelo, sistemas de aeronaves, registros de tripulación y datos de ATC.

El Ministro Principal, Devendra Fadnavis, anunció un feriado estatal y tres días de luto. A Pawar, de 66 años, el CM adjunto de Maharashtra con más años de servicio, le sobreviven su esposa Sunetra Pawar y sus hijos Jay y Parth Pawar.

