Acceso de Telkom Exitoso Mantenga la confiabilidad de la infraestructura de la red durante la ceremonia del 80 aniversario de la República de Indonesia en Yakarta

VIVA -El 80 aniversario de la República de Indonesia (RI) en el Palacio de Merdeka, el centro de Yakarta se ha mantenido con éxito sin obstáculos desde el lado red telecomunicación. Este éxito es una prueba clara del compromiso de PT Telkom Acceso (Acceso de Telkom), una subsidiaria de PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom) que se dedica al campo de proveedores de infraestructura de red de telecomunicaciones confiables y de calidad, respalda el funcionamiento suave de una agenda estatal a escala nacional. La serie de eventos celebrados en el Palacio Merdeka, el Monumento Nacional (MONAS), a una serie de otros lugares estratégicos en Yakarta el domingo (17/8) fue sin problemas sin obstáculos de conectividad.

Desde la fase de preparación para la implementación, el acceso de Telkom a PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) mueve todo lo que la red permanece estable. Durante el evento, todos los servicios proporcionados en siete ubicaciones principales se ejecutan de manera óptima.

El director de operación de Telkom, Ambari Association, que este éxito es una prueba clara de la consistencia de la Compañía para apoyar la agenda nacional.

«La red confiable es muy crucial porque es utilizada por varias partes, como el gobierno y los medios de comunicación que transmiten la agenda estatal. La mitigación de riesgos está preparada para garantizar que el servicio funcione sin problemas al preparar una red de respaldo activa y un equipo técnico completo antes y durante la actividad», dijo Ambari.

«Proporcionar infraestructura confiable y la preparación de los equipos técnicos y materiales se convierte en el compromiso de Telkom para acceder en el éxito de cada agenda estatal», concluyó.

Un total de 25 técnicos del equipo de construcción y negocios, gobierno, empresa y servicios (BGE) del área central de Yakarta se desplegaron directamente a puntos estratégicos, incluido el área del palacio, y entre, a Monas. Realizan monitoreo en tiempo real para garantizar la calidad del servicio, así como anticipando perturbaciones potenciales. La tecnología utilizada incluye el interruptor L2 (L2SW), ONT Enterprise, ONT Premium y el amplificador de señal, completo con reservas de dispositivos (copia de seguridad L2SW) que está lista para estar activa automáticamente cuando el dispositivo principal está limitado.

Los esfuerzos para asegurar redes realizadas por Telkom Access demostraron ser un factor vital, especialmente para garantizar el funcionamiento suave de la ceremonia de la bandera desde el palacio hasta los monas, así como la cobertura de los medios nacionales e internacionales. Con la preparación y confiabilidad de la infraestructura digital propiedad, Telkom Access logró mantener una serie de conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia para continuar sin obstáculos con la conectividad.