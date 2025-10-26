Acaparamiento de coches chinos, Isuzu MU-X y el resurgimiento del Kawasaki KLE500

Jacarta – Este fin de semana, sábado 25 de octubre de 2025, Viva Automotriz presentar las noticias exclusivas que son más populares entre el mundo. de miles móvil chino almacenado ilegalmente en un parque acuático australiano, edición especial Isuzu MU-X Tour Mate 2026 para entusiastas del todoterreno, para kawasaki KLE500 revive después de 18 años de pausa con una potencia similar a la Ninja 500. ¡Aquí tienes una lista de los artículos más populares que te harán adicto!

1. Se descubre que miles de automóviles procedentes de China estaban almacenados ilegalmente



Planta de producción de coches eléctricos de BYD en Changzhou

Las autoridades del Kiama Council de Australia descubrieron más de 1.600 unidades BYD, como Shark 6 y Sealion 7, almacenadas sin permiso en Jamberoo Action Park durante el invierno, lo que provocó quejas de los ciudadanos y una alerta de cumplimiento en virtud de la Ley EP&A. BYD culpó a terceros socios logísticos como Eagers Automotive, mientras que el consejo rechazó a DA septiembre y le exigió que detuviera sus actividades, amenazando la reputación de BYD entre su rival GWM. Leer más.

2. Isuzu MU-X Tour Mate 2026, Edición Especial para Amantes de la Aventura

Isuzu UTE Australia lanza MU-X Tour Mate 2026 basado en LS-T 4×4 diésel 3.0L 140kW/450Nm con arranque y parada en ralentí, precio de AUD79,990 (Rp.845 millones) hasta AUD6,000 pero con un paquete de accesorios por valor de AUD9,000, como una barra protectora, una barra de remolque, un protector contra la intemperie y un cargador inalámbrico. Este SUV agrega características de seguridad AEB, crucero adaptativo y un interior lujoso con una pantalla CarPlay inalámbrica de 9 pulgadas, dirigido a viajes y remolques en Australia. Leer más.

3. Esta vieja motocicleta Kawasaki está resucitando después de 18 años de «muerte del sensor», su potencia es igual a la de una Ninja 500

Kawasaki revive la KLE500 2026 después de una pausa desde 2007, utilizando un motor bicilíndrico paralelo de 451 cc de la Ninja 500 (51 hp/32 pies-libras) con ajuste todoterreno de gama baja, un marco enrejado liviano, suspensión KYB de 210/200 mm y ruedas de 21/17 pulgadas con ABS conmutable. La variante SE agrega TFT de 4,3 pulgadas, placa protectora grande, precio de 6.599 dólares (106 millones de rupias) a 7.499 dólares SE, espacios entre Versys-X 300 y KLR650 para mítines urbanos. Leer más.