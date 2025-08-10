Acabo de unir, Jay Idzes inmediatamente se convirtió en el rey en Sassuolo

VIVA – Sassuolo Mirando la nueva temporada de la Serie A con grandes ambiciones. Una prueba es la llegada de un defensor duro Jay idzes quien inmediatamente posee el estado como el reclutamiento más caro del club esta temporada.

Según los datos de TransferMarkt, Sassuolo vertió fondos de € 8 millones o alrededor de Rp151 mil millones para traer IDZE. Esta figura se clasifica como fantástica, especialmente teniendo en cuenta el estado de Sassuolo que acaba de promover a la casta más alta del fútbol italiano.

Este valor de transferencia coloca a los idzos en la parte superior en la lista de compras de los jugadores de Sassuolo hasta ahora. Como comparación, las compras anteriores, retiran a Muharemovic, solo cuestan alrededor de 3 millones de euros.

Además de estos dos nombres, Sassuolo también fortaleció el equipo a través de otros reclutas. Algunos fueron traídos en el estatus de préstamo como Ismael Koné, Sebastian Walukiwicz y Alieu Fadera. Mientras tanto, Patrick Nuamah fue reclutado de forma gratuita.

Esta temporada, el objetivo principal de Sassuolo es bastante realista: sobrevivir en la Serie A. Sin embargo, con el material del jugador más sólido, es posible que puedan sorprender.

Se predice que Jay Idzes desempeñará un papel vital en la línea de fondo. El defensor de 24 años será un líder en el corazón de la defensa, asegurándose de que el equipo permanezca resistente en medio de la intensa competencia de la Serie A.

La consistencia de Idzes será muy crucial. Si el defensor puede parecer estable, las posibilidades de Sassuolo de robar puntos por punto en cada juego estarán abiertos.

Antes de sumergirse en el primer partido de la liga, Sassuolo peleará por primera vez en el evento de Coppa Italia contra Catanzaro el 15 de agosto. Mientras tanto, la semana de apertura de la Serie A los reunió de inmediato con un oponente duro, Napoli.