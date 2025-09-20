Acabo de revelar, Michelle Ziudith siempre estaba saliendo con una religión diferente

Yakarta, Viva – actriz Michelle Ziudith Nuevamente comenzó la pantalla grande este año a través de su última película, Don’t Call Mama Infidel. En la película dirigida por Dyan Sunu Proastewo, Michelle colisionó con Giorgino Abraham. Él interpreta a un personaje llamado María, una mujer que enfrenta grandes desafíos en asuntos de amor y creencia.

Curiosamente, Michelle Ziudith admitió que no tenía problemas para explorar su personaje. Incluso reveló las razones muy personales detrás de su facilidad. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«En realidad, he estado saliendo con una religión diferente. Así que dije que no profundizaba el personaje. Esta película podría ser una extensión que me dije y que podía verter los sentimientos que había vivido», dijo Michelle Ziudith.

Sintió que esta película se convirtió en los medios adecuados para verter todas las dificultades y emociones que había sentido cuando su amor fue bloqueado por el muro de la fe.

«Así que me siento muy relacionado», agregó.

Michelle Ziudith explicó que el título de su última película es realmente inusual. Muchos internautas que pensaron erróneamente, suponiendo que no llamen a Mama Infidel como una película de terror.

«Muchos también son curiosos, hay un elemento de horror o no? Porque esta es las películas de terror generalizadas, por lo que la gente pregunta. Creo que leí en (columna) comentarios aún más», dijo Michelle Ziudith.

Para responder a la curiosidad pública, la casa de producción de Maxima Pictures lanzó un cartel oficial en la ciudad de Senayan, Yakarta, esta semana. Michelle tasa, este póster claramente destaca los elementos dramáticos fuertes.

«Este póster puede describir un drama muy fuerte, sobre los problemas complicados que están abarrotados entre la gente, sobre el amor de diferentes religiones. Por lo tanto, es muy apropiado que ya no sea horror», explicó el amor de la telenovela en París.

Además de Michelle Ziudith y Giorgino Abraham, la película que se transmitirá en los teatros de Indonesia a partir del 16 de octubre de 2025 también fue animada por la aparición de actores y actrices famosos, como Elma Thana, Humaira Jahra, Indra Birowo, TJ Ruth, Gilbert Pattiruhu, Prastiwi Dwiarti, a Dira Sugandi.

Cuando el equipo de los medios preguntó sobre el romance de salir con diferentes creencias, Michelle Ziudith admitió que el proceso de filmar esta película lo hizo regresar para recordar el pasado.

«(Se siente como) realmente flashback en realidad», bromeó.