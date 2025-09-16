Acabo de lanzar, este auto está en la mejor lista de ventosas en Indonesia

Yakarta, Viva – Las ventas de automóviles en Indonesia en agosto de 2025 mostraron una dinámica atractiva. Según los datos de Gaikindo, hay varios modelos que siguen siendo consistentes en el liderazgo, mientras que otros experimentan un cambio de posición. De hecho, hay nuevos modelos que penetran en la lista de los 10 principales.

Ver Viva Automotive Martes 16 de septiembre de 2025, Toyota Kijang Innova Zenix y Reborn regresaron al primer lugar con ventas de 3.741 unidades. Aunque desde julio, que alcanzó las 4,311 unidades, la posición de este legendario automóvil aún no estaba conmocionado. Esto muestra que la atracción de Innova sigue siendo fuerte en el segmento familiar y de negocios.

En segundo lugar, la camioneta Daihatsu Gran Max registró 3.607 unidades. Esta cifra aumentó bastante significativamente en julio con 3.175 unidades. De hecho, se sabe que este vehículo comercial es difícil y se convierte en la columna vertebral de pequeñas y medianas empresas.

Toyota Avanza debe estar satisfecho en el tercer lugar con 3.148 unidades. Estos resultados disminuyeron en comparación con julio que alcanzó las 3.348 unidades. Aun así, Avanza sigue siendo la primera opción de personas en el segmento de MPV barato.

La camioneta de transporte de Suzuki está en cuarta posición con una venta de 2,613 unidades. Esta cifra está ligeramente arriba en comparación con el mes anterior, que son 2.400 unidades. La estabilidad de ventas demuestra que el transporte sigue siendo relevante como una flota comercial.

Daihatsu Sigra ocupa el quinto lugar con 2,377 unidades, seguido de Honda Brio Satya y Rs con 2,346 unidades. La posición de los dos realmente cayó en comparación con julio, pero aún se incluyó en los rangos favoritos de la comunidad urbana. Los precios asequibles y la eficiencia del combustible son los principales factores.

Toyota Calya aseguró la séptima posición con 2,285 unidades. Detrás de él, vino una sorpresa de Destinador de Mitsubishi que logró penetrar el octavo rango con 2,213 unidades. La presencia de destinator marca la nueva estrategia de Mitsubishi en el mercado automotriz nacional.

Dos modelos de Toyota cerraron la lista de los 10 mejores, a saber, Rush con 1,949 unidades y Hilux 1,760 unidades. Ambos mantienen constantemente su respectiva cuota de mercado en el segmento SUV y la recogida de doble cabina.

Agosto de 2025

1. Kijang Innova Zenix y Reborn: 3.741 unidades

2. Daihatsu Gran Max Pick-Up: 3.607 Unidad

3. Toyota Avanza: 3.148 Unidad

4. Suzuki Carry Pick-Up: 2.613 Unidad

5. Daihatsu Sigra: 2,377 unidades

6. Honda Brio Satya y Rs: 2,346 unidades

7. Toyota Calya: una unidad 2.285

8. Mitsubishi Destinator: 2.213 Unidad

9. Toyota Rush: una unidad 1.949

10. Toyota Hilux: una unidad 1.760

Julio de 2025

1. Toyota Kijang Innova Zenix y Reborn: 4,311 unidades

2. Toyota Avanza: una unidad 3.348

3. Daihatsu Gran Max Pick-Up: 3.175 Unidad

4. Daihatsu Sigra: 2,951 unidades

5. Toyota Calya: unidad 2.525

6. Suzuki Carry Pick-Up: 2.400 Unidad

7. Toyota Rush: unidad 2.400

8. Honda Brio Satya y Rs: 2,267 unidades

9. Suzuki Fronx: 2.197 Unidad

10. Mitsubishi Xpander y Xpander Cross: 1,999 unidades