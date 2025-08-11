Acabo de inaugurar, este es el mensaje de Prabowo al comandante adjunto del general Tni Tandyo

Bandung, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Oficialmente inaugurado al general Tandyo Budi Revita como Comandante Adjunto del TNI el domingo 10 de agosto de 2025.

Leer también: PRABOWO A TNI SOLDADOS: No olvides la historia, hemos sido colonizados, esclavizados cientos de años



Después de la sesión informativa, Prabowo dio dirección directa a los soldados, incluido el comandante adjunto del TNI.

Tandyo dijo: Presidente Prabowo Dé el mandato de que la tarea del comandante adjunto es hacer que el TNI esté más preparado en las tropas y operaciones.

Leer también: Tres nuevas cabezas de cuerpo inauguradas por Prabowo, esta es la lista



«Sí, por supuesto, hay un énfasis especial en mí cómo puede estar listo el TNI, listo para estar operativo en cualquier momento», dijo Tandyo a los periodistas en Batujarar, Bandung, West Java.

Además, el ex Wakasad también dijo que una de las tareas del comandante adjunto era ayudar a la tarea del comandante de TNI.

Leer también: Prabowo al comandante TNI: ¡Entrena con fuerza a tus subordinados, pero no uses atrocidades!



«(Su trabajo) ayuda al comandante general del ejército, tierra, mar, aire», dijo.

Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, instaló oficialmente la cifra del comandante adjunto del TNI. El general Tandyo Budi Revita es una figura designada para ocupar el puesto.

La inauguración del comandante adjunto del general Tni Tandyo Budi Revita se llevó a cabo en una ceremonia por el título de honor operativo y militar en el Suparlan Pusdiklatpassus Field, Batujar, Bandung, Java Occidental, domingo 10 de agosto de 2025.

A la ceremonia asistieron el presidente Prabowo y el vicepresidente indonesio Gibran Rakabuming Raka.

«La inauguración del comandante adjunto del TNI al general Tni Tandyo Budi, graduado de la Academia Militar de 1991», dijo el anuncio en el evento.

La inauguración continuó con la incrustación directa del signo estrella del presidente Prabowo al general Tandyo.