Acabo de cambiar de socio, ¡Tiwi inmediatamente caliente! Apuntando al título del Abierto de Australia 2025

Jacarta – Jugadora indonesia de bádminton de dobles Amallia Cahaya Pratiwi De nuevo aspiramos a grandes logros en el BWF World Tour Super 500 Abierto de Australia 2025. Llegando con su nueva pareja, Lanny Tria MayasariTiwi espera repetir el éxito conseguido en la edición de 2024.

Tiwi admitió que volvió a sentir energía positiva cuando apareció en Australia, país que fue testigo de uno de los mayores logros en su carrera con Febriana Dwipuji Kusuma el año pasado.

«Estoy feliz de estar de regreso en Australia porque aquí tuve uno de los mejores momentos al ganar el Abierto de Australia 2024 con Ana. Ahora con Lanny, mi motivación definitivamente sigue siendo la misma e incluso quiero jugar mejor para poder ganar otro título con un nuevo compañero», dijo Tiwi, citado por Entre Miércoles 19 de noviembre de 2025.

Los pasos de Lanny/Tiwi en el torneo Super 500 comenzaron con una victoria aplastante sobre los representantes anfitriones Yuran Zhang/Quanquan Zhao con un marcador de 21-4, 21-12 en el Quaycentre, Olympic Boulevard.

Para Tiwi, el resultado inicial fue una señal positiva y le recordó la gran oportunidad de reescribir la dulce historia de Kangaroo Country.

«Gracias a Dios hoy pudimos ganar, pudimos adaptarnos al ambiente del campo y a las condiciones del volante. Esto es importante para la preparación de los próximos partidos», dijo.

Tiwi dijo que el primer juego transcurrió sin problemas porque el oponente no había ejercido ninguna presión significativa. Sin embargo, en el segundo juego, la pareja australiana se mostró más valiente, dando lugar a varios peloteos largos.

Mientras tanto, Lanny destacó los desafíos que enfrentarán en la próxima ronda. Están programados para enfrentarse a la pareja estadounidense Francesca Corbett/Jennie Gai, quienes anteriormente causaron una sorpresa al derrotar a los terceros favoritos Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu en dos juegos consecutivos 21-19, 21-14.

«Tenemos que estar alerta porque ayer vencieron al tercer favorito de Taiwán», dijo Lanny.

Lanny/Tiwi espera que esta temprana victoria pueda ser un capital importante para mantener el impulso y allanar el camino hacia la gloria en el Abierto de Australia de 2025.