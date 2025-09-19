Acaba de inaugurar Prabowo, Ahmad Dofiri descargó el equipo de reforma de la policía nacional.

Yakarta, Viva – Discurso Reforma En el cuerpo de la policía nacional indonesia (Polri) Comenzando a moverse. Asesor especial del Presidente de Kamtibmas y Reforma policial, Ahmad dofirireveló que la estructura Tim La reforma de Polri está siendo compilada.

«Este equipo solo quiere ser arreglado», dijo Dofiri, viernes 19 de septiembre de 2025.

Aun así, el antiguo Wakapolri era reacio a explicar más sobre la dirección del presidente Prabowo Subianto y quiénes son las figuras que estarán involucradas en el equipo de reforma.

El miércoles por la tarde, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, instaló a Ahmad Dofiri como asesor especial del Presidente de Seguridad y Reforma Pública y Policía en el Palacio Estatal, Yakarta.

La inauguración de Ahmad Dofiri se basó en el decreto presidencial de la República de Indonesia y el número 97/p de 2025 con respecto al despido del Jefe de Comunicación Presidencial, el Jefe y Diputado del Jefe Presidencial de Personal, así como el Nombramiento del Jefe y Adjunto de la Agencia de la Agencia, el Jefe de Estado Mayor y el Asesor Especial del Presidente del Presidente de Seguridad y la Orden Pública, y el Nombramiento de la Reforma del Jefe y Adjunto de la Agencia, el Jefe de Estado Mayor y el Asesor Especial del Presidente del Presidente de Seguridad y la Orden Pública, y la Reforma de la Collos de la Collo.

«Nombra a Ahmad Dofiri como asesor especial del Presidente de Seguridad y Orden Público, y la reforma policial», dijo el diputado de la administración de la secretaría del Ministerio de Estado, Nanik Purwanti, al leer el decreto presidencial.

Determinación de Ahmad Dofiri como asesor especial del presidente de seguridad y orden público, y la reforma policial al 16 de septiembre de 2025.

El nombramiento de Dofiri como asesor especial del Presidente de Seguridad y Reforma Pública y Policía, también estuvo en línea con el presidente Prabowo Subianto, quien se estaba preparando para el Decreto Presidencial (Keppres) relacionado con el establecimiento de la Comisión Nacional de Reforma de la Policía.

La Comisión se formó para formular varias ideas de cambio que deben hacerse al cuerpo de la Policía Nacional, para ser presentadas al Presidente.

Dofiri es un oficial de policía de alto rango que ha ocupado una serie de puestos estratégicos del Cuerpo de Bhayangkara, incluido el jefe adjunto de la Policía Nacional, el Inspector de Supervisión Nacional (Irwasum) y el jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (Kabaintelkam).