ACAB y 1312 Viral en las redes sociales durante la demostración, este es el significado y la historia

Yakarta, Viva – Últimamente, las redes sociales indonesias están llenas de abreviaturas Fin y números 1312. En plataformas como X (Twitter), muchos ciudadanos usan el hashtag #acab, #1312, a #ACAB1312 en sus cargas.

Leer también: AAUI recibe la presentación de los reclamos de seguro de cerca de DPR a las instalaciones públicas dañadas por demostración



Modalmente, ACAB es una abreviatura de Todos los policías son bstardsque cuando se traduce al indonesio significa «toda la policía es b*jingan». El número 1312 en sí es una representación del orden de las letras en el alfabeto: A (1), C (3), A (1), B (2).

Aunque a menudo aparece en el contexto de los memes para encender cargas, este término en realidad tiene una larga historia y está lleno de significado protesta.

Leer también: Live Tiktok fue bloqueado, las reclamaciones del Ministerio de Comercio no dañaron a los comerciantes en línea



El origen de los británicos

Leer también: Prabowo recibió un informe de que había un camión que llevaba un gran petardo durante la manifestación: Imagínese si fue golpeado por una herramienta vital



Citando varias fuentes, martes 2 de septiembre de 2025. Las huellas iniciales del uso de este eslogan se pueden rastrear hasta Inglaterra en la década de 1920. Un lexicógrafo llamado Eric Partridge registró un poema corto que dice: “Te cantaré una canción, no es muy larga: ¡todos los coppers son bstards!«

Inicialmente, ACAB aún no estaba en forma de abreviatura. Solo en la década de 1940, en el medio de la ola manifestación Trabajadores, este término está empaquetado en un acrónimo de cuatro letras. Los medios británicos, el Daily Mirror, incluso tuvo tiempo de convertirlo en el titular cuando un adolescente fue arrestado por usar una chaqueta que lee ACAB. A partir de ahí, este término es cada vez más popular entre los jóvenes británicos.

Al ingresar a la década de 1970-1980, ACAB estaba fuertemente unido a la subcultura de Skinhead y la música punk. Una de las grandes influencias son las 4-piezas, que lanzó una canción llamada ACAB en la década de 1980. La canción hace este símbolo de eslogan fósforo clase trabajadora contra la autoridad estatal.

De esta música y subcultura punk, ACAB se extendió ampliamente a varios países. Graffiti, carteles, al canto de las protestas en un medio que ayudó a popularizarlo. Otras bandas punk como The Last Resort, Sham 69, Cockney Rechazs, a las bajas, a menudo usan este eslogan.

También en este período, el «disfraz» con el código número 1312 comenzó a aparecer para que el mensaje no fuera demasiado vulgar, pero aún fácilmente reconocido por la comunidad de resistencia.

Convertirse en un eslogan global

En las últimas décadas, ACAB se ha convertido en un eslogan de protesta global. Asistió a varias manifestaciones grandes, desde la primavera árabe en Egipto, prodemocracia en Hong Kong, hasta la ola de vidas negras en los Estados Unidos en 2020 después de la muerte de George Floyd debido a la violencia policial.

Este eslogan también abarca en los estadios europeos de fútbol, ​​muros de la ciudad francesa, hasta el metro de Nueva York. No solo en las calles, ACAB vive en una sala digital: desde los memes de Tiktok, imágenes satíricas en Instagram, para aparecer en los juegos de cross de animales.

En vista del movimiento abolicionista, ACAB es una herramienta de comunicación simple y fácil de recordar. Por el contrario, en términos de las autoridades, se considera que este eslogan daña la imagen de la policía y aumenta la distancia de la comunidad.

Hasta ahora, ACAB o 1312 todavía se usa como un símbolo de protestas de generación cruzada. Su simplicidad hace que este eslogan sobrevive, tanto en forma de graffiti, llame a las calles, a temas de tendencia en las redes sociales.