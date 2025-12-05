¡AC Milán eliminado! La Lazio avanza a cuartos de final gracias al único gol de Zaccagni

Milán, LARGA VIDA – Lacio asegurar su pase a cuartos de final Copa de Italia después de someter AC Milán con un estrecho marcador de 1-0 en el partido de octavos de final que tuvo lugar en el Stadio Olimpico de Roma, el jueves por la tarde, hora local. El único gol de la victoria lo marcó Mattia Zaccagni en el minuto 80.

Desde el inicio del partido, la Lazio se mostró agresiva creando numerosas oportunidades de peligro. Valentín Castellanos fue el primer jugador en tener la oportunidad, pero su disparo fue bloqueado por la defensa del Milan. Toma Basic también intentó realizar un disparo lejano, pero el balón se desvió del objetivo.

Castellanos tuvo otra oportunidad de oro con un disparo desde dentro del área, pero su intento fue desbaratado por Mike Maignan que apareció alerta para marcar el arco rossoneri.

El Milan ofreció resistencia mediante un rápido contraataque. Sin embargo, sus esfuerzos fueron contrarrestados por una brillante parada del portero de la Lazio, Christos Mandas.

Al entrar en la segunda parte, el Milan aumentó la intensidad de sus ataques. Ruben Loftus-Cheek tuvo una oportunidad con un cabezazo, pero el balón aún no llegó directo a la portería. Rafael Leao probó entonces suerte con un disparo, pero nuevamente no encontró portería.

El empate finalmente se rompió en el minuto 80. A partir de un saque de esquina de Nuno Tavares, Mattia Zaccagni recibió el balón con un cabezazo medido que Maignan no pudo bloquear. Este gol le dio a la Lazio una ventaja de 1-0 y provocó vítores del público del Olimpico.

En el resto del partido, el AC Milan intentó con todas sus fuerzas encontrar el gol del empate. Sin embargo, hasta que sonó el pitido final, el marcador seguía 1-0 para la victoria de la Lazio.

Este resultado asegura que la Lazio avanza a los cuartos de final de la Coppa Italia. Aquile tiene previsto enfrentarse al Bolonia en un partido que se disputará entre el 3 y el 12 de febrero de 2026.