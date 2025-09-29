AC Milan Capolista, Napoli desplazado

Italia, Viva – AC Milán posición de golpe de estado Napoli en la clasificación Serie A Después de ganar el partido que reunió a los dos equipos en la quinta semana en el Estadio de San Siro, Milán, el lunes 29 de septiembre de 2025.

El AC Milan derrotó a Napoli con un puntaje de 2-1 e hizo que el Rossoneri ascendiera al primer lugar en la clasificación con 12 puntos de cinco partidos, según la Serie A. Nota A.

Mientras tanto, esta derrota puso fin a las sucesivas ganancias de Napoli en los cuatro partidos anteriores con 12 puntos de cinco partidos, perdiendo una diferencia de goles con el AC Milan.

En el partido, la victoria del AC Milan estuvo presente gracias a los goles de Alexis Saelemakers y Christian Pulisic, mientras que Napoli había reducido su retraso a través del tiro de penalización de Kevin de Bruyne.

Mientras tanto, la tercera posición de la clasificación de la Liga Italia está ocupada por Roma, que tiene 12 puntos de cinco partidos después de derrotar a Hellas Verona con un puntaje de 2-0, hora local.

En el partido celebrado en el Stadio Olimpico, Roma, ya que Roma pudo vencer a Hellas Verona gracias a los goles marcados por Artem Dovbyk y Matias Soule.

Además, la cuarta posición de la clasificación de la liga italiana está ocupada por la Juventus con 11 puntos de cinco partidos, mientras que el quinto lugar está habitado por el Inter de Milán con nueve puntos.

La quinta semana todavía deja dos partidos que el lunes por la noche el lunes por la noche, la hora local, a saber, Parma vs Torino y Génova vs. Lazio.

Siguiente Klasemen Serie A