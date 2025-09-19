ABVP reclamos en tres puestos clave en las encuestas sindicales de estudiantes de la Universidad de Delhi







Ala estudiantil afiliada a la fiesta de Bharatiya Janata (BJP), Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP), aseguró una victoria decisiva en la elección de la Unión de Estudiantes de la Universidad de Delhi (DUSU) 2025 al reclamar tres puestos clave de presidente, secretario y secretario conjunto, informó la agencia de noticias ANI. Mientras tanto, la Unión Nacional de Estudiantes de la India (NSUI) respaldó al Congreso ganó el puesto del vicepresidente.

Según los resultados finales, Aryan Maan de ABVP aseguró el cargo de presidente con 28,821 votos, derrotando a Joslyn Nandita Choudhary de Nsui, quien obtuvo 12,645 votos. La Asociación de Estudiantes de la India (AISA) respaldó a la izquierda- El candidato de la Federación de Estudiantes de la India (SFI) Anjali emergió tercero con 5.385 votos.

En el concurso para el puesto del vicepresidente, Rahul Jhansla de NSUI obtuvo una gran victoria con 29,339 votos. Derrotó al Govind Tanwar de ABVP, quien por alrededor de 9,000 votos. Tanwar obtuvo 20,547 votos, mientras que Aisa-Sfi’s Sohan obtuvo 4,163 votos, informó ANI.

Kunal Chaudhary de ABVP, quien encuestó 23,779 votos, ganó el cargo de secretario después de derrotar a Abhinandana de AISA-SFI (9,535 votos) y Kabir de NSUI (9,525 votos).

El puesto del Secretario Conjunto fue para Deepika Jha de ABVP, quien registró la victoria con 21,825 votos, superando a Lav Kush Badhana de NSUI, quien obtuvo 17.380 votos, mientras que Abhishek de Aisa-SFI recibió 8,425 votos.

Tras el anuncio de los resultados, el presidente nacional de NSUI, Varun Choudhary, elogió los esfuerzos de la Unión en la lucha contra estas elecciones. Sin embargo, también alegó que Nsui no solo estaba disputando contra el ABVP sino también contra la «fuerza combinada» del Universidad de Delhi Administración, Gobierno, Centro, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) -BJP y Policía.

A pesar de estas dificultades, miles de estudiantes Extendió su apoyo al ala estudiantil respaldada por el Congreso, afirmó Choudhary.

Nsui luchó bien en esta extraña elección, no solo contra ABVP, sino contra la fuerza combinada de DU Admin, Delhi Govt, Central Govt, RSS -BJP y Delhi Police. Sin embargo, miles de estudiantes de DU se mantuvieron firmemente con nosotros y nuestros candidatos lucharon bien. Mis mejores deseos para Rahul Jhansla, recién … – Varun Choudhary (@varuncoudhary2) 19 de septiembre de 2025

«nsui nsui Luchó bien en esta extraña elección, no solo contra ABVP, sino contra la fuerza combinada del administrador de DU, el gobierno de Delhi, el gobierno central, la policía de RSS -BJP y Delhi. Sin embargo, miles de estudiantes de DU se mantuvieron firmemente con nosotros y nuestros candidatos lucharon bien. Los mejores deseos para Rahul Jhansla, recién elegido vicepresidente de DUSU del panel de NSUI, y para todos los demás portadores de la oficina que ganaron. Incluso intentaron robar elecciones manipulando EVM y utilizando profesores del equipo electoral de DU. Ganar o perder, NSUI siempre luchará por los estudiantes comunes, sus problemas y para salvar DU. Solo nos fortaleceremos «, escribió en una publicación en X.

