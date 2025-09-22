Abundante de casos de envenenamiento, impulsando la evaluación del programa MBG

Yakarta, Viva – Presidente del Parlamento Indonesio Señora. Abra el sonido del auge de los casos de estudiantes que experimentan envenenamiento Después de comer el menú del programa Comer nutritivo gratis (MBG).

Leer también: Puan sobre el movimiento ‘Stop Tot Wuk Wuk’: siga de acuerdo con las regulaciones



Puan dijo que debe haber evaluación que se realizó relacionado con la distribución del Programa de alimentación nutritiva libre (MBG). Por lo tanto, la implementación es mejor y minimiza el envenenamiento.

«Sí, una evaluación siempre debe hacerse para ser seguida, para poder implementar en el campo puede ser mejor», dijo Puan a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Leer también: Discurso de Prabowo en la sesión de las Naciones Unidas mañana, Puan: ha sido esperado por casi 10 años



Puan espera, con la evaluación, la implementación del programa MBG en el futuro será mejor.

«Y no dejes que los niños que luego son dañados», dijo.

Leer también: Dirigido por Andi Gani, Kspsi se encuentra con Puan Push Civil Supremation



Anteriormente informó, el Ministro de Estado (Mensesneg), Prasetto Hadi, dijo la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (Sppg) Negligente hacer alimentos nutritivos libres (MBG) para que el envenenamiento esté sujeto a sanciones.

Praseteto confirmó que esto respondió al número de casos de estudiantes que fueron envenenados después de comer el menú MBG.

«Debe ser (dada sanciones). Sanciones si de hecho son los factores de intención o negligente en la realización de SOP, por supuesto, habrá sanciones para el SPPG en cuestión», dijo Praseteto a los periodistas en el complejo presidencial del Palacio, Central Jakarta, viernes 19 de septiembre de 2025.

Aun así, Prasetyo se aseguró de que las sanciones no interferirían con las operaciones SPPG. Por lo tanto, el destinatario todavía obtiene MBG, a pesar de que SPPG es negligente para obtener sanciones.

«Pero también las sanciones que se aplicarán no permiten que sea inquietante del lado operativo para que perturba a los beneficiarios para no obtener MBG», continuó.