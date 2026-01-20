¡Abundancia hasta que se produzca un gran cambio!

VIVA – El martes 20 de enero de 2026 es un momento astrológico muy fuerte. En este día, Venus, el planeta que rige el amor, la autoestima y la abundancia, se encuentra con Plutón, el planeta de la transformación y el cambio profundo. Esta reunión tuvo lugar en zodíaco Acuario y forma un stellium con el Sol y la Luna.

Esta energía crea grandes oportunidades para convertir situaciones difíciles en bendiciones, mejorar situaciones existentes y formar una identidad nueva y más fuerte. El objetivo principal del día es el cambio de vida, el coraje y la claridad de visión para el futuro. Lanzando desde TuTangoDe los doce signos del zodíaco, hay cuatro signos del zodíaco que más sienten la abundancia de suerte y energía positiva.

1. león

Para Leo, la suerte llega a través de las relaciones y la cooperación. El stellium en Acuario activa el sector de las asociaciones, tanto en el ámbito personal como profesional. Una conversación importante puede conducir a un gran acuerdo o compromiso que lleve a Leo a un nuevo nivel en la vida.

Venus y Plutón alientan a Leo a reexaminar lo que realmente quieren de los demás. Las relaciones superficiales comienzan a ser abandonadas, sustituidas por vínculos más honestos, leales y con objetivos compartidos. En este día, Leo encuentra la fuerza interior a través de la honestidad y la confianza en sí mismo, al tiempo que abre la puerta a la ansiada abundancia.

2. Acuario

Acuario se convierte en el centro de atención cósmica. El stellium formado en este zodíaco trae un proceso de autorrenovación total. La Luna aumenta la conciencia emocional, Plutón descarta identidades viejas e irrelevantes, Venus realinea los valores de la vida y el Sol ilumina un nuevo yo.

La suerte de Acuario llega en forma de autodescubrimiento y de una dirección más clara en la vida. Este es un día poderoso para establecer nuevas intenciones, atreverte a salir de tu zona de confort y entrar en una versión más auténtica de ti mismo. Lo que comienza hoy tiene el potencial de dar forma al futuro a largo plazo de Acuario.

3. Aries

Para Aries, la energía del 20 de enero de 2026 fluye a través de las redes sociales, las comunidades y el mundo profesional. El Stellium en Acuario dirige el enfoque de Aries hacia la colaboración y el impacto social. El apoyo del entorno laboral o de las relaciones comerciales aparece exactamente cuando se necesita.