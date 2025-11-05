¡Abuela desaparecida en Jombang encontrada quemada en Lamongan! 1 perpetrador arrestado, la policía revela motivos impactantes

jombangVIVA – Una persona abuela llamado Mutmainah (74), residente de Medeleg Hamlet, Tampingmojo Village, distrito de Tembelang, Jombang Regency, Java Oriental, fue asesinado.

Uno sospecha autor asesinato la policía también lo ha arrestado. Así lo reveló el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Jombang, el comisionado adjunto de policía, Margono Suhendra.

«Hasta ahora todavía hemos arrestado a una persona, y los investigadores todavía están realizando exámenes intensivos a la persona en cuestión, todavía estamos investigando», dijo, citado el miércoles 5 de noviembre de 2025.



Ilustración de asesinato/apuñalamiento. (especial/VIVA) Foto : VIVA.co.id/BS Putra (Medan)

Aun así, todavía no quiso revelar la identidad del presunto autor. Sin embargo, a partir de los resultados del examen y la evidencia, se sospecha que existe una conexión.

Este caso comenzó con un robo contra la víctima. Durante este tiempo la víctima vivía sola. Sus hijos están fuera de la ciudad. La persona que la visitaba con frecuencia era el hermano menor de la víctima, porque estaba trabajando en el campo de arroz de la víctima.

Se descubrió que la víctima no estaba en su casa el lunes 3 de noviembre de 2025. Luego de que el hermano menor de la víctima ingresó a su casa, no encontró a la víctima. Además, también había manchas de sangre en la ropa de cama, por lo que inmediatamente contactaron con sus familiares y con la policía.

Hasta entonces, había información sobre una figura. cadáver en condiciones de incendio el lunes 3 de noviembre de 2025 por la noche en Lamongan Regency, precisamente en el borde del bosque en la aldea de Lawak, distrito de Ngimbang, Lamongan. Tras confirmar su identidad, se descubrió que la víctima era la abuela de Mutmainah.

La policía también realizó una autopsia al cuerpo de la víctima. Según los resultados de la autopsia, hubo sangrado en la cabeza antes de morir. Se sospecha que después de la muerte, la víctima fue llevada por el perpetrador al TKP (escena del crimen) donde se desechó el cuerpo en Lamongan.

Además, la policía también llevó a cabo una investigación de la escena del crimen. Como resultado, el vehículo de la víctima se perdió. Lo mismo ocurre con algunas joyas y dinero.

«Así que lo que faltaban eran joyas, dinero y un coche. El coche utilizado por el sospechoso para llevar a la víctima a la escena del crimen», dijo.

Estos objetos, dijo, habían sido encontrados, incluido el coche. El vehículo fue encontrado estacionado así en el patio de la casa de un residente en el distrito de Peterongan. Hasta el momento el caso aún se encuentra bajo investigación.

«Ciertamente para eliminar pruebas. A partir de los resultados de la investigación de ayer hasta ahora encontramos la escena del crimen donde se encontró el cuerpo, la escena del crimen con evidencia de dinero, oro y la escena del crimen donde se almacenó el coche», dijo. (Hormiga)