Abu Bakar Baasyir Adatiti Jokowi para ser un defensor del Islam: es una persona fuerte

SoloVIVA – Fundador de Al Mukmin Ngruki Islamic Boarding School, Sukoharjo Regency, Ustaz Abu Bakr Baasyir visitó la residencia del séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Brillo) En Sumber Village, distrito de Banjarsari, ciudad de Surakarta, Java central, lunes 29 de septiembre de 2025, Siang.

Jokowi dio la bienvenida a Abu Bakar Baasyir, quien llegó acompañado por el personal de Paspampres en la puerta. El ex alcalde de Surakarta fue visto usando una tapa de Batik completa con una gorra, mientras que Abu Bakar Baasyir llevaba ropa blanca.

«Assalamualaikum», dijo Abu Bakar Baasyir al llegar a la residencia de Jokowi.

El abuelo de Jan Ethes expresó su bienvenida en Javanese mientras se inclinaba y saludaba al hombre de 87 años.

«Wa’alaimakikalam Warahmatulh Hi Fundamental. El castillo, por favor», responde Jokowi.

Después de eso, Jokowi invitó a Abu Bakar Baasyir a su residencia. La segunda reunión tuvo lugar cerrado durante casi 30 minutos.

Consejo Jokowi

Se reunió después de la reunión, Abu Bakar Baasyir transmitió su visita a la residencia de Jokowi solo para asesorar como erudito.

«Acabo de aconsejar, los musulmanes deben aconsejar a las personas, los líderes y los no creyentes deben ser asesorados», dijo Abu Bakr Ba’asyir.

«Jokowi es una persona fuerte. Esperemos que sea un defensor fuerte del Islam, eso es todo», agregó

Continuó aconsejando a Jokowi que experimente bien la ley islámica. Dijo que actualmente estaba luchando para que el estado indonesio estuviera regulado por la ley islámica.

«Debido a que estaba luchando por pedirle al país organizado por la ley islámica del presidente, aconsejo la carta», agregó.

Mientras tanto, Jokowi dijo que estaba sorprendido por la llegada de Ustaz Abu Bakar Ba’asyir a su casa.

Jokowi también confirmó que la llegada de Ustadz Abu Bakar Ba’asyir a su casa para dar consejo a él.

«Me sorprendió mucho su llegada. El punto es que me aconsejó que sirviera al Islam, eso es todo», concluyó Jokowi.