Una historia inteligente y retenida sobre las fronteras entre las personas, Ulrich KöhlerSOLFLEFLIVE DE LA SOLFLECTURA «Gavagai” chronicles on-set tensions between the cast and crew of a filmed update of “Medea” and subtle fissures caused by a racist skirmish during its premiere. Its reinterpretation of Euripides’ play has its symbolic limits — intentional and otherwise — but it makes for an effective backdrop to the widely connected world of international art-house cinema and numerous ongoing debates on cultural optics. Rather than fighting this inevitable tide, Köhler examina de cerca el tema sin didacticismo, filtrándolo a través de un drama de relación pasivo-agresivo, hasta que solo quedan sus ingredientes más potentes.

Una escena ambiciosa (y ligeramente peligrosa) en una lancha rápida nos presenta a una «medea» ambientada en alguna versión de Senegal que combina la modernidad y la antigüedad. La matriarca homónima y vengativa, interpretada por la actriz alemana, Maja Tervooren (Maren Eggert), ha matado a sus hijos e intenta presentar sus cadáveres ensangrentados a su esposo Jason, encarnado ferozmente por la estrella francesa serengalí, Nourou Cissokho (Jean-Christophe Folly). La escena no sale según lo planeado, liderando a su ira directora francesa Caroline Lescot (Nathalie Richard) para causar un alboroto de bofetada, filmado a distancia de la cámara de Köhler.

Los temperaturas vuelan mientras «Gavagai» se retira para revelar el caos detrás de escena, incluido un clímax reescritado apresuradamente que irrita a los artistas. Mientras tanto, el padre de Cissokho, Mansour (Roch Peton), un respetado actor senegalés, se agrupa con extras hambrientos en el calor de Dakar Sweltering, pero la solución a este enemendo implica a las cuerdas gesturales de que ninguna de las dos no reconoce la raíz, ya que la Caroline redirige sus reclamos, acusando a sus audiencias de la base de la raíz, ya que la raíz, ya que la Caroline redirige sus reclamos, acusa de ser de sí mismos que no reconoce la raíz, ya que la Carolina redirige sus reclamos, acusando a su es decir, otro miembro de la raíz, ya que la raíz, ya que la Caroline redirige sus reclamos, acusando a su esencia de ser otros miembros de la raíz, ya que la raíz, ya que la Caroline redirige sus reclamos, acusan a su ayuda de OTRO OTRA OTRO MIETRO DE LA ROAD. acceder a las emociones o experiencias correctas. Todo el tiempo, el director insiste en mantener los incómodos chalecos salvavidas sobre los actores infantiles, al servicio de comentarios superficiales sobre la crisis migratoria de Europa.

«Gavagai» gotea con ironía de la palabra «Go», pero Caroline (claramente modelada después de Claire Denis) no es el enfoque de la película. Cuando el brote termina, Köhler observa a Mena y Nourou participando en tête-à-têtes coquetos apenas escondidos a la vista. Los chats aparentemente mundanos durante la cena iluminan cada dinámica de maneras inesperadas, aunque estas tensiones en duelo, acusaciones de inautenticidad que abarcan continentes enteros, permanecen sin resolver cuando «Gavagai» avanza hacia el estreno de Berlinale de las estrellas de los personajes.

En el frío y austeros invierno alemán (muy lejos de la calidez física y cultural de Dakar), un ansioso Nourou actúa afuera de un hotel y está abordado por un guardia de seguridad polaco, desencadenando una reacción en cadena menor en la que Maja interviene en su nombre, para su disgusto. Cada nuevo desarrollo está subrayado por una incomodidad persistente sobre la dinámica racial de la escaramuza y que Maja toma medidas donde Nourou podría haber querido dejar todo. Pocos personajes abordan directamente el incidente, pero sus efectos persisten durante la noche.

La posterior incertidumbre y la introspección se exacerban durante una conferencia de prensa previa al festival, que se convierte en un punto de inflamación cuando el elenco y la tripulación son criticados por una adaptación supuestamente descuidada. Aquí, Köhler evita la tentación de hacer caricaturas de los periodistas ardientes o el elenco y la tripulación defensivos. En el proceso, destaca las numerosas trampas para remezclar el antiguo trabajo para el mundo moderno, con sus numerosos contextos raciales. Por ejemplo, Caroline cita irreflexivamente a James Baldwin como su estrella del norte por hacer de «Medea» una historia de una mujer blanca que vive como una minoría entre los africanos para comentar sobre la opresión, una inversión que atrae las respuestas atónitas. Es hilarantemente incómodo, pero Köhler lleva a cabo un acto de equilibrio notable al atar su lente al director y su ingenua sinceridad.

Si «Gavagai» tiene un defecto importante, es que regresa con demasiada frecuencia a las escenas de «Medea» de Caroline para enfatizar su punto y volver a establecer las conexiones entre la obra y su propio drama contemporáneo. Sin embargo. La eliminación visual ininterrumpida de Köhler permite que sus actores dejen que los argumentos crezcan y se desarrollen extensamente. En lugar de una partitura musical, sus ritmos dramáticos dan forma a cada escena, lo que resulta en tensiones a fuego lento que emergen de forma gradual y orgánica, ya que Nourou y Maja se niegan a reconocer las quejas personales y profesionales que les impiden forjar un amor duradero. El resultado es profundamente atractivo.

El título de la película recuerda la filosofía analítica de WV Quine, quien planteó un escenario en el que la palabra «gavagai» (en un idioma nativo inventado) podría interpretarse de numerosas maneras. «Gavagai», por lo tanto, se convierte en una historia de la Torre de Babel. Los personajes se ven ocasionalmente traduciendo frases entre francés, inglés, alemán y wolof, incluso los créditos iniciales se presentan en cuatro idiomas, pero en la concepción de Köhler del mundo del cine europeo, la locura de la humanidad no es dialectos diferentes, sino más bien, marcos divergentes de referencia y experiencia vivida basadas en la etnia y la nacionalidad. Estos estancamientos evitan que los personajes comunicen efectivamente cómo esperan ser vistos. En el proceso, su humanidad rara vez se reconoce en sus propios términos. La película puede ser simple en su superficie, pero sus conclusiones van a la devastadora.