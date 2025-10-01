¡Absorbido! Las tasas de Transjakarta, MRT y LRT son solo RP. 80 durante el aniversario de TNI el 5 de octubre

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung anunció que impondrá arancel Específicamente para el transporte público en Yakarta durante el 80 aniversario del TNI el domingo 5 de octubre de 2025.

La comunidad, dijo Pramono, puede usar servicios de transporte público administrados por el gobierno provincial de DKI Yakarta y LRT JabodeBek es solo a una velocidad de RP. 80.

«El 5 de octubre, todo el transporte administrado por el gobierno de DKI Yakarta, a saber, Transjakarta, Sra. YakartaLRT, y también el Jabodebek y Mikrotrans LRT, todos pagaron 80 Rupiah «, dijo Pramono a periodistas en el Ayuntamiento de DKI Jakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

Pramono dijo que la tarifa especial para los modos de transporte público en la cima de la celebración del aniversario de TNI era una forma de aprecio por los soldados que habían estado protegiendo a la nación.

«Nosotros, el gobierno de Yakarta, apreciamos al TNI que había estado vigilando a esta nación, ese día, todo transporte administrado por el gobierno de Yakarta, Jabodetabek LRT, cargó a 80 rupias», dijo.

140 mil tropas y 152 Ranpur desplegados

En el 80 aniversario del TNI esta vez, se desplegarán alrededor de 140 mil soldados. Además, hasta 152 vehículos de combate (Ranpur) también animarán el evento en Monas.

Esto fue revelado directamente por el comandante del Centro de Policía Militar de TNI (Danpuspom), el mayor general Yusri Nuryanto, cayó directamente para verificar la preparación del tráfico y la supervisión de estacionamiento el lunes 22 de septiembre de 2025.

«Le ruego que cada individuo sea responsable de lo que llevaremos a cabo», dijo Yusri.

Para apoyar la seguridad del tráfico y el estacionamiento, alrededor de 800 personal conjunto con 20 unidades de vehículos Kawal, ambos vehículos de dos ruedas y cuatro ruedas.

«Para la seguridad veremos la frecuencia de las actividades masivas o no aquí. Si de hecho es masivo, todo estará lleno de juego, pero si todavía es parcial, usamos de acuerdo con sus necesidades», dijo Yusri.