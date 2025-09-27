Absorbe decenas de miles de hijos e hijas de la nación, Pertamina continúa mejorando los servicios de energía

VIVA – Como vanguardia energíaPT Pertamina (Persero) continúa esforzándose por mejorar sus servicios comerciales. Más de 40 mil hijos e hijas de la nación están bajo los auspicios del Grupo Pertamina. Los oficiales (el término para trabajadores de Pertamina) trabajan de Sabang a Merauke, incluso a las áreas de trabajo de Pertamina en el extranjero, para garantizar la disponibilidad de energía en Indonesia.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso reveló que el área operativa de Pertamina que se encuentra en todo el archipiélago es una parte inseparable de las necesidades de la fuerza laboral. Para satisfacer estas necesidades, Pertamina recluta regularmente a los niños regionales, para administrar un negocio y garantizar que la productividad y la confiabilidad operativa funcionen bien.

«Nos damos cuenta de que la energía es una necesidad básica y medios de vida de muchas personas. Por lo tanto, Pertamina prepara a los oficiales, no solo para estar alerta en enfrentar desafíos energéticos, también servir mejor a los clientes y consumidores de Pertamina», explicó Fadjar.

Los servicios mejorados continúan realizándose con varias mejoras, para satisfacer las necesidades de energía durante 24 horas por día, desde varios aspectos. Los oficiales del río arriba, el procesamiento, la distribución, para estar en la primera guardia de las ventas a los consumidores, comprenden la importancia del mejor servicio para la comunidad.

Un ejemplo de mejora de los servicios a través de SPBU Signature, que proporciona nuevas experiencias para los consumidores al reabastecerse de combustible.

Ubicado en Jalan Sultan Iskandar Muda, el sur de Yakarta tiene instalaciones públicas completas, que van desde Musalas limpias con equipos de oración (Mukena, Sarong y el Corán), áreas de ablución, hasta baños limpios. Además, la hospitalidad de los operadores de la estación de servicio se siente cada vez más porque los operadores pueden ofrecer paquetes gratuitos de pulido de neumáticos.

Pertamina también continúa expandiendo la red de gas doméstica, como una diversificación de energía que puede facilitar que las personas usen gas natural para sus residencias.

Pertamina también innova la transición y la energía ecológica como Biosolar, Pertamax Green, a los últimos combustibles de aviación sostenibles, como el paso de Pertamina para mantener la sostenibilidad ambiental.

Junto con el aumento de las necesidades energéticas, Pertamina incluso continúa abriendo el empleo en línea con el desarrollo de las instalaciones operativas de Pertamina. A lo largo de 2024, Pertamina anotó 1.603 nuevos talentos que no solo funcionaban, sino que continuaban equipados con comprensión y habilidades para que su productividad siempre estuviera aumentando.

«En los últimos años, Pertamina ha seguido reclutando nuevos trabajadores. Esto está destinado a mantener el nivel de productividad, regeneración y garantizar la presencia de talentos para apoyar la mejora de los servicios de pertamina a la comunidad», dijo Fadjar.

Un oficial, Ferdy Saputra, actualmente está sirviendo en la Unidad de Refinería Internacional de Pertamina VII Kasim (Papua) Refinería de refinería. Han pasado casi dos años, dejó a su familia que vivía en Yakarta, para dedicarse en el este de Indonesia.

Trabajando lejos, no es libre de irse a casa a menudo. En un mes, Ferdy solo pudo regresar a Yakarta, según las regulaciones de la compañía. Sin embargo, el permiso de vacaciones no se da necesariamente, especialmente si la operación de la refinería o la situación no es posible.

«Entiendo la importancia de la continuidad de la energía, especialmente en la refinería Kasim cuya capacidad de procesamiento es limitada, pero es muy necesario mantener el suministro de energía en Papua. La responsabilidad es bastante grande aquí, los oficiales de Kasim deben mantener las operaciones mientras mantienen la estabilidad social con la comunidad», explicó.

Lo más importante para él, agregó Ferdy, es mantener la confiabilidad operativa de la refinería para funcionar de manera segura, sin problemas y en producción de manera óptima a pesar de que está lejos de las áreas urbanas. También está orgulloso, puede contribuir a la comunidad, ayudar a construir una economía en el suroeste de Papua y proporcionar energía para las necesidades nacionales.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo Net Cero Emission 2060 al continuar fomentando los programas que tienen un impacto directo en los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.