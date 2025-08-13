Abrir un restaurante sin licencia, 2 ciudadanos indonesios fueron arrestados por la policía de Macao

Yakarta, Viva – El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Ministerio de Asuntos Exteriores) confirmó que de hecho había dos Ciudadano indonesio quien fue arrestado por la policía Asustado Para las acusaciones de hacer el trabajo fuera del permiso de trabajo que figura en la visa.

Según una declaración escrita del Director de Protección de Ciudadanos Indonesios (PWNI) del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Judha Nugraha en Yakarta, el martes, los dos ciudadanos indonesios fueron sospechosos de llevar a cabo actividades comerciales restaurante sin licencia.

«Después de ser interrogados por la policía local, los dos han sido liberados mientras esperan el próximo proceso legal relacionado con su caso. Los dos ciudadanos indonesios ahora están trabajando nuevamente como PMI (ART)», dijo Judha.

Director de Protección de Ciudadanos Indonesios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Judha Nugraha.

Según la ley en Macao, Judha continuada, todos los extranjeros que sí trabajan que no está de acuerdo con las disposiciones enumeradas por un permiso de residencia (Visa0, puede ser amenazado con una multa de multas que van desde 5,000 MOP (RP10 millones) a 20,000 MOP (RP40.2 millones) y pueden ser deportados de Macau.

El Director de PWNI también declaró que el General del Consulado de Indonesia (KJRI) Hong Kong continuaría monitoreando el desarrollo del caso y proporcionaría la asistencia necesaria.

Anteriormente, los medios informaron que había dos ciudadanos indonesios arrestados por la policía de Macao el 2 de agosto por supuestamente dirigir un negocio de restaurantes sin permiso en una sala de apartamentos en Macao.

Se afirmó que el ciudadano indonesio había estado dirigiendo un negocio de restaurantes desde julio de 2024. (Ant)

