¿Abrir el vaso o encender el aire acondicionado?

Yakarta, Viva – El precio del combustible que continúa aumentando hace que muchos automovilistas busquen formas de tanque gas puede ser más duradero. Comenzando desde cambiar el estilo de conducción hasta reducir el uso de AC a una opción simple que se puede hacer.

Un hábito que a menudo causa debate es abrir el parabrisas al conducir. Muchos se preguntan, ¿es cierto que hace que el consumo de combustible sea más derrochador?

Citado Viva Automotive de LataEl domingo 17 de agosto de 2025, la apertura del parabrisas da una sensación de aire fresco, especialmente cuando el clima está caliente. Sin embargo, el efecto sobre la eficiencia del combustible fue bastante significativo, dependiendo de la velocidad y el estado del automóvil.

Cuando se abre el vidrio, el flujo de aire entrante interrumpe el diseño aerodinámico del vehículo. Como resultado, la resistencia del viento aumenta y el motor debe trabajar más duro, por lo que consumo de combustible aumentó.

En las calles de la ciudad a baja velocidad, este efecto casi no se siente. Pero cuando el automóvil se extiende en carreteras de peaje de alta velocidad, el combustible derrochador debido a la resistencia al viento puede alcanzar el 20%.

La alternativa es cerrar el vidrio y encender el aire acondicionado. Desafortunadamente, el uso de AC también se suma a la carga de trabajo del motor porque el compresor está impulsado por la energía del motor, de modo que el consumo de combustible sigue aumentando.

Afortunadamente, el uso de AC generalmente solo aumenta el consumo de alrededor del 3-10%. Esta cifra es mucho más pequeña que la pérdida de eficiencia debido al vidrio abierto a alta velocidad.

El diseño del automóvil también afecta cuánto impacto de abrir el vidrio. Los automóviles con cuerpo aerodinámico como un sedán están más afectados que los SUV que ya tienen una gran resistencia al viento.

Además de los factores de vidrio y aire acondicionado, el estilo de conducción todavía juega un papel importante. Aceleración repentina, frenado duro, hasta que la alta velocidad puede drenar más combustible que solo abrir el vidrio.