Abrió verde, JCI tiene el potencial de recuperarse junto con el optimismo del intercambio asiático

Yakarta, Viva – JCI abrió 6 puntos o 0.09 por ciento a 7,905 en la apertura de la negociación el martes 19 de agosto de 2025.

Jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice, JCI todavía tiene el potencial rebote En el comercio de hoy.

«IHSG tiene el potencial de recuperarse hoy», dijo Fanny en su investigación diaria, martes 19 de agosto de 2025.

Ihsg Stock Board Ilustration.

Las bolsas de valores asiáticas varían y tienden a ser positivas en la negociación del lunes pasado. El índice Nikkei Japón aumentó un 0,77 por ciento y Takix aumentó un 0,43 por ciento. Esto también le sucedió al índice compuesto de Shanghai lozano con un aumento del 0,85 por ciento.

Mientras tanto, Hang Seng Index Hong Kong se sonrejó con una corrección del 0.37 por ciento. Del mismo modo con Corea del Sur, Kospi debilitó 1.50 por ciento y Kosdaq cayó un 2.11 por ciento.

Mientras tanto, S&P/ASX 200 Australia aumentó un 0.21 por ciento, FTSE Malay KLCI aumentó un 0.55 por ciento y los tiempos de Straits FTSE se debilitaron al 1.02 por ciento.

«El movimiento fue influenciado por la descripción de la tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania», dijo Fanny.

Esto está relacionado con la reunión del presidente ruso, Vladimir Putin, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en Alaska, el sábado 16 de agosto de 2025, para discutir la guerra entre Rusia y Ucrania.

Antes de eso, Estados Unidos también había pospuesto su acuerdo de tarifa con China durante 90 días.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,780-7,850, mientras que la resistencia JCI está en el rango de 7,900-8,000», dijo.