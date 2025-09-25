Abrió verde, JCI tiene el potencial de fortalecerse como el intercambio de Asia-Pacífico

Yakarta, Viva – JCI abrió 3 puntos o 0.04 por ciento al nivel de 8,130 en la apertura de la negociación el jueves 25 de septiembre de 2025.

El jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice, JCI tiene el potencial de fortalecer hoy.

«IHSG tiene el potencial de aumentar hoy», dijo Fanny en su investigación diaria, jueves 25 de septiembre de 2025.

Índice de precios de acciones compuestas (CSPI)

El mercado de Asia-Pacífico se debilitó en el comercio el miércoles pasado, como la presión de Wall Street después del presidente La alimentada, Jerome Powell Estados, la valoración actual de capital se clasifica como alta.

«Powell también enfatizó que la vía de recorte de la tasa de interés no estaba claro, diciendo que la Fed enfrentó una situación desafiante», dijo Fanny.

En Japón, índice Nikkei 225 aumentó un 0,30 por ciento y Takix aumentó un 0,23 por ciento. Mientras que en Corea del Sur, el índice Kospi cayó un 0,40 por ciento y Kosdaq cayó un 1,29 por ciento.

Mientras tanto, el índice australiano ASX/S&P 200 cayó un 0,92 por ciento y Taeex Taiwán cayó un 0,19 por ciento. Mientras que Hang Seng Hong Kong aumentó 1.37 por ciento y CSI 300 China aumentó un 1,02 por ciento.

Por otro lado, los últimos datos de la Oficina de Estadísticas de Australia mostraron el miércoles que el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 3,0 por ciento (interanual) en agosto de 2025. La posición aumentó de 2.8 por ciento en julio anteriormente, principalmente debido a los efectos básicos de la comparación del año pasado.

Mientras tanto, CPI registró un piso porque el precio de la electricidad cayó 6.3 por ciento (MTM), debido a los nuevos subsidios gubernamentales y los costos de viaje y el alojamiento de vacaciones que disminuyó en un 3,5 por ciento.

«El apoyo JCI está en el nivel de 8.050-8,100, mientras que la resistencia JCI está en el rango de 8.140-8,170», dijo.