Abrió verde, JCI tiende a ser plano en el medio del rally de intercambio asiático

Yakarta, Viva – JCI abrió 44 puntos o 0.57 por ciento a 7,971 en la apertura de la negociación el martes 26 de agosto de 2025.

Jefe de investigación minorista Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice, JCI tiende departamento (oblicuo) en el comercio de hoy.

«IHSG tiene el potencial de lado hoy en el rango de 7,900-8,000», dijo Fanny en su investigación diaria, martes 26 de agosto de 2025.

Ihsg Stock Board Ilustration.

La Bolsa Asiática y la moneda asiática se fortalecieron en la negociación el lunes pasado, dirigido por Ringgit Malasia y el índice de referencia de Taiwán.

«Reunión El mercado ocurrió después del presidente La alimentadaJerome Powell, pronunció un discurso con pitched en el Simposio de Jackson Hole «, dijo Fanny.

En el mercado de valores, el índice Taeex Taiwán disparó 2.16 por ciento seguido del intercambio de mercado de valores en China continental, CSI 300 y Shanghai Composite, que saltaron a 2.08 y 1.51 por ciento.

En Japón, el índice Nikkei 225 aumentó un 0,41 por ciento y Takix aumentó un 0,15 por ciento. Mientras que en Corea del Sur, el índice Kospi aumentó un 1,30 por ciento y Kosdaq ganó 1.98 por ciento.

Además, Hang Seng Hong Kong aumentó un 1,94 por ciento, S&P/ASX 200 Australia aumentó ligeramente un 0,06 por ciento, los tiempos del Estrecho FTSE aumentaban un 0,08 por ciento y FTSE Malay KLCI aumentó un 0,31 por ciento.

Junta Ihsg Foto : Entre fotos/akbar nugroho gumay

Por otro lado, el mercado espera la decisión de la tasa de interés del Banco de Corea y Bangko Pilipinas el jueves de esta semana. En Singapur, la inflación central en julio se registró en 0.5 por ciento o menor que las expectativas.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,850-7,900, mientras que el CSPI se resiste en el rango de 7,950-8,000», dijo.