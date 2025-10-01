Abrió verde, JCI se recuperará junto con el fortalecimiento del intercambio asiático

Yakarta, Viva – JCI abrió 4 puntos o 0.06 por ciento en el nivel de 8.065 en la apertura del comercio del miércoles, 1 Octubre 2025.

Jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice, CSPI tiene el potencial rebote En el comercio de hoy.

«IHSG tiene el potencial de rebote técnico hoy si es fuerte sobrevivir a 8,000 apoyo», dijo Fanny en su investigación diaria, miércoles 1 de octubre de 2025.



Índice de precios de acciones compuestas (CSPI).

Intercambio asiático Varía con una tendencia a fortalecerse en el comercio el martes 30 de septiembre de 2025. Índice Nikkei 225 Japón cayó 0.25 por ciento, mientras que Takix aumentó un 0.19 por ciento.

Mientras tanto, el índice Hang Hong Kong Hang aumentó un 0,87 por ciento y Taeex Taiwan aumentó un 0,94 por ciento. Por otro lado, el índice Kospi cayó 0.19 por ciento y Kosdaq cayó 0.56 por ciento.

Además, el Índice Australiano ASX 200 cayó un 0.16 por ciento, a medida que los inversores digieren las últimas decisiones de política monetaria del Banco Central de Australia (RBA).

El RBA mantiene la tasa de interés de referencia al 3.6 por ciento, según las expectativas. Mientras tanto, los tiempos del Estrecho FTSE aumentaron un 0,71 por ciento y FTSE Malay KLCI también aumentó un 0,06 por ciento.

«El apoyo JCI está en el nivel de 8,000-8,030, mientras que el CSPI se resiste en el rango de 8,100-8,150», dijo.