Abrió verde, JCI continuará fortaleciéndose a medida que el gobierno de los Estados Unidos cierre

Yakarta, Viva – JCI abre 24 puntos o 0.30 por ciento En el nivel de 8,142 en la apertura de la negociación el lunes 6 de octubre de 2025.

Leer también: Abierto de verde, JCI se proyecta plano en el rango de 8.050-8,100



El jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, predice Fanny Suherman, el CSPI tiene el potencial de fortalecerse aún más en el comercio actual.

«IHSG todavía tiene el potencial de continuar el aumento siempre que sea fuerte con 8.080 apoyo», dijo Fanny en su investigación diaria, lunes 6 de octubre de 2025.

Leer también: El intercambio asiático varía la respuesta de la espera y vea a los inversores de cierre





Ihsg Stock Board Ilustration.

La mayoría del mercado de valores de Asia-Pacífico aumentó en la negociación el viernes pasado, luego del aumento mundo financiero Aunque el gobierno de los Estados Unidos todavía está en una condición de cierre.

Leer también: El impacto del pesado apagado, 750 mil funcionarios públicos están amenazados con despidos masivos



Los inversores están esperando el desarrollo de la duración del cierre para evaluar cuánto impacto en la economía. Históricamente, mientras que el cierre del gobierno de los Estados Unidos rara vez es un factor importante en el mercado.

Desde Japón, la tasa de desempleo de septiembre de 2025 aumentó a 2.6 por ciento, más alta que las condensas de consenso en un 2,4 por ciento, y aumentó desde agosto en un 2,3 por ciento.

Además, los datos del índice del índice del gerente de fabricación japonés (PMI) para septiembre de 2025 son 48.4, lo que muestra la corrección en el sector de la fabricación y es el nivel más bajo desde marzo.

El índice Nikkei 225 aumentó 1.85 por ciento y Topix aumentó 1.35 por ciento. El índice australiano S & P/ASX 200 fortaleció un 0,46 por ciento. Mientras tanto, Hang Seng Hong Kong cayó un 0,54 por ciento.

«Mientras tanto, los mercados de valores chinos y surcoreanos están cerrados debido a las vacaciones nacionales», dijo Fanny.

«El apoyo JCI está en el nivel de 8,080-8,100, mientras que la resistencia JCI está en el rango de 8,150-8,200», dijo.