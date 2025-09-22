Abrió verde, IHSG Confident continuó fortaleciéndose después del reequilibrio de FTSE la semana pasada

Yakarta, Viva – JCI abrió 31 puntos o 0.39 por ciento al nivel de 8.082 en la apertura de la negociación el lunes 22 de septiembre de 2025.

Leer también: Prabowo se detendrá en Japón, antes de asistir a la 80ª sesión de la ONU



El jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, predice Fanny Suherman, el CSPI tiene el potencial de fortalecerse aún más en el comercio actual.

«IHSG tiene el potencial de continuar el aumento limitado después de reequilibrio Ftse Al cerrar el viernes pasado, «dijo Fanny en su investigación diaria, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Leer también: Abrió verde, el JCI tiende a estar plano después de la carrera de la Fed





Índice de precios de acciones compuestas (CSPI)

Indeks Saham Nikkei 225 Japón El 0.57 por ciento más bajo y Topix cayeron un 0.35 por ciento, después de la decisión del Banco de Japón (Boj).

Leer también: El intercambio asiático se disparó, el índice de referencia japonés registró el registro más alto nuevamente



El viernes de la semana pasada, BOJ decidió mantener tasas de interés a corto plazo al 0.5 por ciento, así como anunciar nuevos pasos al comenzar a vender la propiedad de los activos de riesgo.

Además, los datos oficiales muestran que el índice de precios del consumidor (CPI) japonés aumentó un 2,7 por ciento (año) en agosto de 2025. Esta cifra todavía está por encima del objetivo de inflación de 2 0 por ciento de BOJ, pero es la tasa de aumento a más tardar en los últimos nueve meses.

Mientras tanto, el aumento en el CPI central, que excluye el precio de los alimentos frescos pero incluye los costos de energía, de acuerdo con las expectativas. Esta cifra también disminuyó el 3.1 por ciento en julio de 2025.

Mientras tanto, el índice australiano ASX/S&P 200 aumentó un 0,32 por ciento y Hang Seng Hong Kong Flat. En Corea del Sur, Kospi debilitó un 0,46 por ciento y Kosdaq aumentó un 0,70 por ciento.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,950-8,000, mientras que la resistencia JCI está en el rango de 8,080-8,150», dijo.