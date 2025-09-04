Abrió rubor, IHSG Confident continuó fortaleciendo eclipsado por la corrección antes de unas largas vacaciones

Yakarta, Viva – JCI abrió la reducción de 12 puntos o 0.15 por ciento a 7,873 en la apertura de la negociación el jueves 4 de septiembre de 2025.

Leer también: Asia stocks Pankasa como un rally de las acciones tecnológicas en Wall Street



Jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice, CSPI tiene el potencial fortificado En el comercio de hoy.

«IHSG tiene el potencial de continuar el aumento limitado a 7,900, a pesar de ser vulnerable correcto antes de vacaciones largas«Fanny dijo en su investigación diaria, jueves 4 de septiembre de 2025.

Leer también: JCI se proyecta nuevamente al nivel de 8,000, mira a 5 recomendaciones





Ihsg Stock Board Ilustration.

La mayoría del mercado de valores de Asia y el Pacífico se debilitó en la negociación el miércoles pasado, después de los pasos del debilitamiento de Wall Street. Los inversores todavía están observando el aumento de los rendimientos de los bonos globales, así como los últimos desarrollos en el sector comercial.

Leer también: IHSG se cerró a 7.885, considere 3 acciones de diez centavos exitosas



El índice Australiano S & P/ASX 200 cayó un 1,82 por ciento después del lanzamiento del segundo trimestre de los datos del PIB. La Oficina de Estadísticas de Australia registró productos reales del PIB aumentó un 0,6 por ciento trimestral, excediendo el consenso en un 0,5 por ciento.

«El crecimiento del trimestre I-2025 registró 0.3 por ciento (interanual) y la economía australiana creció un 1,8 por ciento en comparación con el 1.4 por ciento en el trimestre anterior», dijo Fanny.

En Japón, el índice Nikkei 225 cayó 0.88 por ciento y Topix corrigió 1.07 por ciento. Mientras que en Corea del Sur, Kospi aumentó un 0,38 por ciento y Kosdaq aumentó un 0,35 por ciento. Mientras tanto, Hang Seng Hong Kong cayó un 0,60 por ciento y Shanghai Composite cayó 1.16 por ciento.

La atención de los inversores también se centró en China, donde el presidente Xi Jinping estaba programado para pronunciar un discurso en un desfile militar para conmemorar el final de 80 años de la Segunda Guerra Mundial.

Al evento asistieron 26 líderes mundiales, incluido el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,850-7,870, mientras que el JCI se resiste en el rango de 7,900-7,950», dijo.