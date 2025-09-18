Abrió la prueba de resistencia verde, IHSG en el nivel de 8,000 cuando el intercambio asiático se debilitó

Yakarta, Viva – JCI abrió 40 puntos o 0.51 por ciento en el nivel de 8.065 en la apertura de la negociación el jueves 18 de septiembre de 2025.

Leer también: La proyección de la alimentación es más baja la tasa de interés de referencia, BOS BOS: la probabilidad excede el 90 por ciento



El jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, predice Fanny Suherman, el JCI tiene el potencial de probar la resistencia en el comercio actual.

«Ihsg todavía tiene el potencial TES Resistencia solo a 8,075-8,100 después de BI y La alimentada Cortar la tasa de 25 bps «, dijo Fanny en su investigación diaria, jueves 18 de septiembre de 2025.

Leer también: Las dudas del mercado sobre el intercambio de carga y Rp 200 billones para la banca, Economist: la tasa BI debe retenirse





Ihsg Stock Board Ilustration.

Intercambio asiático Varios en negociación el miércoles pasado, con la mayoría del índice debilitado.

Leer también: Abierto verde, JCI tiende a estar estable antes de la liberación de la tasa bi



«El debilitamiento de los intercambios asiáticos, como los inversores esperan y ven antes de la decisión de la tasa de interés de la Fed el miércoles 17 de septiembre de 2025, hora de los Estados Unidos», dijo Fanny.

El índice de Japón, Nikkei 225 cayó 0.25 por ciento y Topix cayó un 0.71 por ciento. En Corea del Sur, el índice Kospi cayó un 1,05 por ciento y Kosdaq cayó un 0,74 por ciento.

Mientras tanto, Hang Seng Hong Kong aumentó un 1,78 por ciento, Taeex Taiwán cayó un 0,75 por ciento y ASX 200 Australia cayó un 0,67 por ciento.

Por otro lado, los tiempos del Estrecho cayeron 0.32 por ciento y FTSE Malasia subió 0.72 por ciento.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,900-7,970, mientras que el JCI se resistió en el rango de 8,075-8,100», dijo.