Abrió fortalecido, JCI estaba listo para rebotar a pesar de que el intercambio asiático a Wall Street era letárgico

Yakarta, Viva – JCI abrió 6 puntos o 0.08 por ciento a 7,869 en la apertura de la negociación el miércoles 20 de agosto de 2025.

El jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice, JCI todavía tiene el potencial de recuperarse en el comercio actual.

«IHSG tiene el potencial de recuperarse hoy si es fuerte sobrevivir con un fuerte apoyo 7.850», dijo Fanny en su investigación diaria, miércoles 20 de agosto de 2025.



Índice de precios de acciones compuestas (CSPI)

Intercambio asiático Moviéndose mezclado en el comercio el martes pasado, con la tendencia de la mayoría del índice debilitado. El índice Nikkei 225 en Japón cayó 0.38 por ciento como índice Topix que también disminuyó un 0.14 por ciento.

Luego, en Corea del Sur, el índice Kospi también cayó un 0,81 por ciento y Kosdaq disminuyó 1.26 por ciento. Mientras tanto, el índice S & P/ASX 200 en Australia disminuyó un 0,70 por ciento y el índice Hong Kong Hang Hang cayó un 0,21 por ciento.

Mientras que el índice compuesto de Shanghai cayó un 0.02 por ciento moderado y CSI 300 China cayó un 0.38 por ciento, lo contrario del índice de estrecho de Malasia Times, que aumentó un 0.69 por ciento y el índice FTSE de Malasia, que también aumentó 0.33 por ciento.

«La disminución en el intercambio asiático sigue el debilitamiento del intercambio de los Estados Unidos, mundo financiero«Porque el mercado tiene cuidado antes de la reunión de la Fed esta semana en Jackson Hole», dijo Fanny.

Ahora, los inversores también analizan la reunión entre el presidente de Ucrania y el presidente de los Estados Unidos, Donald Triunfo En un esfuerzo por poner fin a la guerra rusa en Ucrania. Según se informa, los dos jefes de estado también fomentarán reuniones trilaterales con el presidente ruso, Vladimir Putin.



Ihsg Stock Board Ilustration.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,800-7,850, mientras que la resistencia JCI está en el rango de 7,900-8,000», dijo.