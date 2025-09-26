Abrió el rebote de Green, JCI JCI junto con la variedad de movimientos de intercambio de Asia-Pacífico

Yakarta, Viva – JCI abre 11 puntos o 0.14 por ciento En el nivel de 8.051 en la apertura de la negociación el viernes 26 de septiembre de 2025.

Leer también: Abrió verde, JCI tiene el potencial de fortalecerse como el intercambio de Asia-Pacífico



El jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice, JCI tiene el potencial de fortalecer hoy.

«IHSG tiene el potencial rebote Hoy «, dijo Fanny en su investigación diaria, viernes 26 de septiembre de 2025.

Leer también: El intercambio asiático se abre con varios inversores compactos que venden acciones de tecnología en Wall Street





Ihsg Stock Board Ilustration.

La bolsa de valores asiática varía en la negociación del jueves pasado. Índice Nikkei 225 Japón aumentó un 0.27 por ciento y Takix aumentó un 0.47 por ciento. Mientras tanto, Hang Seng Hong Kong cayó un 0.13 por ciento y Taeex Taiwán debilitó un 0.66 por ciento.

Leer también: Abierto verde, JCI está eclipsado por la corrección cuando el intercambio de Asia-Pacífico se mueve varió



Mientras tanto, el índice Kospi surcoreano cayó un 0.03 por ciento y Kosdaq cayó un 0.98 por ciento. Por otro lado, el índice australiano ASX 200 aumentó un 0,10 por ciento, el Estrecho de FTSE Times cayó un 0,39 por ciento y FTSE Malay KLCI también cayó un 0,07 por ciento.

Los movimientos del mercado de Asia-Pacífico varían, después de que los inversores continúan vendiendo acciones tecnológicas líderes en Wall Street como Nvidia y Oracle por segundo día consecutivo.

Las acciones de Nvidia debilitaron casi el 1 por ciento continuó disminuyendo desde el martes 23 de septiembre de 2025, debido a una mayor preocupación sobre la naturaleza circular de la industria de la IA que podría desencadenar el escepticismo de los inversores.

Además, los inversores en Hong Kong están buscando las acciones del fabricante de automóviles chino, Chery Automobile, quien solo fue registrado el jueves a pesar de que el evento fue cancelado debido al tifón Super Ragasa.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,970-8,000, mientras que el CSPI se resiste en el rango de 8,060-8,100», dijo.