Abrido verde, se predice que el JCI se fortalecerá aún más en el rango de 8,200-8,246

Yakarta, Viva – JCI abrió 19 puntos o 0.24 por ciento al nivel de 8,119 en la apertura de la negociación el lunes 29 de septiembre de 2025.

Leer también: IHSG cerró Mighty antes del fin de semana, la cancelación de los impuestos al consumo de cigarrillos exhaló un sentimiento positivo



MNC Sekuritas Analista técnico, Herditya Dijo Wicaksana, JCI mostró potencial Fortalecimiento en el comercio actual.

«IHSG tiene el potencial de fortalecer hoy», dijo Herditya en su investigación diaria, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Leer también: Abrió el rebote de Green, JCI JCI junto con la variedad de movimientos de intercambio de Asia-Pacífico





Ihsg Stock Board Ilustration.

Agregó que el índice de acciones actual mostró el potencial de fortalecimiento con escenarios optimistas, abriendo las oportunidades del índice para formar partes de la onda a rango 8.200-8.246.

Leer también: Abrió verde, JCI tiene el potencial de fortalecerse como el intercambio de Asia-Pacífico



Sin embargo, también recordó el riesgo de corrección a corto plazo que puede suprimir el JCI para probar el nivel de 7,894-7,959.

Técnicamente, el JCI todavía tiene la oportunidad de llegar al rango de 8,200-8,246, pero los inversores deben ser conscientes de la posible corrección a 7,894-7,959.

Con este sentimiento, Herditya predice que el JCI se mueve en el rango apoyo 8,005, 7,840 y resistencia 8.155, 8.192 hoy.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,840-8,005, mientras que el CSPI se resiste en el rango de 8,155-8,192», dijo.