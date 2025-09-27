Abrido oficialmente, los gritos ‘continuar’ resonaron en la conferencia X PPP

Yakarta, Viva – Muktamar X Partido de Desarrollo Unido (PPP) Se inauguró oficialmente el sábado 27 de septiembre de 2025 en el Mercure Ancol Hotel, North Yakarta. El evento fue oficialmente después del presidente interino de PPP Muhammad Mardiono Llegó a la sala de baile principal.

Basado en el monitoreo de Viva en la ubicación el sábado 27 de septiembre de 2025, todos kader PPP se encuentra con el Ballrom Hotel Mercure, Ancol, North Yakarta. El Scream ‘Continuar’ haciendo eco cuando el presidente interino de PPP, Mardiono, dará sus comentarios en el Congreso X.

Sin embargo, no unos pocos cuadros de PPP que gritaron ‘cambiar’ en el Congreso de X PPP.



Presidente interino de PPP Mardiono.

En la misma ocasión, el secretario general del PPP, Arwani Thomafi, explicó que Muktamar fue el foro consultivo más alto para PPP que tenía la autoridad para discutir el destino del partido en los próximos cinco años, comenzando desde la administración, y también incluyó los estatutos y los estatutos.

La conferencia también producirá una serie de recomendaciones y otras decisiones que son las aspiraciones de la muktamarin.

«Por lo tanto, esta conferencia no es exclusiva de una nueva administración en el período 2025-2030, pero también será muchos, se espera que discuta mucho sobre cómo hacer mejoras, esfuerzos de renovación en PPP», dijo.

Agregó, como mandato de Mukernas II en diciembre de 2024, el tema de la transformación de PPP para Indonesia, es importante ser un punto de apoyo en el Congreso. Especialmente para determinar el candidato para el presidente general, el mecanismo tendrá lugar en una reunión en el Congreso.

«Entonces, más tarde habrá una reunión a partir del primer plenario más tarde, el cronograma de la conferencia, luego el segundo plenario discutirá sobre las reglas de la conferencia. Continúa la próxima reunión plenaria es el informe de responsabilidad del DPP Management 2020-2025, luego relacionado con la elección del Presidente General», explicó.

Estuvo de acuerdo, antes del Congreso X anotó varios nombres en los medios de comunicación. Pero no ha podido especular si los nombres que se han discutido ampliamente.



Presidente interino de PPP Muhamad Mardiono Apertura de la deliberación de trabajo

«Cuando se ve desde los medios de comunicación, vemos que hay varios nombres, pero no he podido confirmarlos o el que se llama el nombre será como lo que será en nuestra conferencia, no puede estar seguro», dijo.

Para obtener información, había una serie de cuadros de élite del partido como el presidente del Consejo Asesor de PPP DPP, Romahurmuziy o Rommy, presidente del Partido del Partido de Desarrollo Unido (PPP) Ade Irfan Pulungan y Taj Yasin Mapimoen alias Gus Yasin, el joven líder de PPP Gus Idror.