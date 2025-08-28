Abrido fortalecido, JCI tiende a ser plano a pesar de que el intercambio de Asia-Pacífico es letárgico

Yakarta, Viva – JCI abrió 15 puntos o 0.20 por ciento a 7,951 en la apertura del jueves 28 de agosto de 2025.

Jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice que el JCI todavía tiene el potencial de ser horizontal en el comercio actual.

«IHSG tiene el potencial de moverse de lado hoy en el rango de 7,900-7,970», dijo Fanny en su investigación diaria, jueves 28 de agosto de 2025.

Ihsg Stock Board Ilustration.

La mayoría de las intercambios de valores de Asia y el Pacífico se debilitaron el miércoles, después de mundo financiero Fortalecido el martes del día anterior. Mercado de valores India También será el foco como la validez de la tarifa estadounidense.

Actualmente, India enfrenta aranceles adicionales de hasta el 50 por ciento para las exportaciones a los Estados Unidos, después del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aumentó la amenaza de los aranceles en respuesta a importantes importaciones de energía rusas.

Por otro lado, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo que Rusia había hecho una «concesión significativa» para alentar las negociaciones de paz en la guerra que había durado más de 3.5 años.

Sin embargo, Ucrania continúa aumentando los ataques. Los ataques de drones la semana pasada provocaron un gran incendio en la terminal de exportación de combustible UST-Luda, así como para paralizar la refinería de Novoshakhtinsk que tenía una capacidad de producción de alrededor de 100,000 barriles por día.

Aunque existe una amenaza de interrupción del suministro de Rusia, el mercado también está influenciado por la cancelación de la poda de producción de OPEP+, lo que en realidad agrega millones de barriles petroleros al mercado global.

El índice Nikkei 225 de Japón aumentó un 0,30 por ciento, mientras que Takix cayó un 0,07 por ciento. Mientras que en Corea del Sur, el índice Kospi aumentó un 0.25 por ciento, y Kosdaq aumentó ligeramente un 0.01 por ciento. Mientras tanto, el índice australiano S & P/ASX 200 aumentó un 0.28 por ciento, y Hang Seng Hong Kong cayó un 1,27 por ciento.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,850-7,900, mientras que el CSPI se resiste en el rango de 7,970-8,000», dijo.