Abre en verde, la JCI continuará su ascenso a pesar de que las acciones asiáticas caen

Jacarta – IHSG abierto fortalecer 44 puntos o 0,53 por ciento en el nivel 8.439 en la apertura de operaciones del lunes 10 de noviembre de 2025.

Lea también: Se prevé que la JCI continúe repuntando; consulte cinco recomendaciones para acciones potencialmente rentables



Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de BNI Sekuritas, predice que la JCI tiene el potencial de seguir fortaleciéndose en las operaciones actuales.

«IHSG tiene el potencial de continuar aumentando hoy», dijo Fanny en su investigación diaria, el lunes 10 de noviembre de 2025.

Lea también: IHSG feliz antes del fin de semana, consulte 3 acciones clasificadas como las de mayor ganancia





Tablero del índice compuesto de precios de acciones (IHSG) en la Bolsa de Valores de Indonesia. Foto : FOTO DE ANTARA/OJT/Feronike Rumere

Intercambio asiático abajo en las operaciones del viernes pasado. Índice El Nikkei 225 de Japón cayó un 1,19 por ciento y el Topix cayó un 0,44 por ciento. En línea, el índice Hang Seng de Hong Kong se debilitó un 0,92 por ciento, el índice Taiex de Taiwán cayó un 0,89 por ciento y el índice ASX 200 de Australia se debilitó un 0,66 por ciento.

Lea también: IHSG Sesión I Felicitaciones, verifique 3 acciones para convertirse en máquinas de ganancias para los inversores



Mientras tanto, en Corea del Sur, el índice Kospi cayó un 1,81 por ciento y el Kosdaq cayó un 2,38 por ciento y fue el que más se debilitó en la región.

Mientras tanto, el FTSE Straits Times en realidad subió un 0,16 por ciento y el FTSE Malay KLCI subió un 0,01 por ciento.

Las acciones relacionadas con la IA también presionaron al índice, como las acciones de SoftBank, que cayeron casi un 7 por ciento, el fabricante de equipos de prueba de semiconductores, Advantest, también cayó más de un 5 por ciento, y las acciones del fabricante de chips, Renesas Electronics, cayeron un 4 por ciento, y las acciones de Tokyo Electron, un fabricante de equipos de producción de chips, que cayeron un 1,35 por ciento.

Por otro lado, el superávit comercial de China alcanzó los 90.070 millones de dólares en octubre de 2025, cifra inferior a las expectativas de 95.600 millones de dólares y por debajo de los 95.720 millones de dólares registrados en el mismo período del año pasado.

Esto marcó el superávit comercial más pequeño desde febrero de 2025, ya que las exportaciones cayeron inesperadamente mientras que las importaciones aumentaron. Donde las exportaciones cayeron un 1,1 por ciento interanual (interanual), superando las estimaciones de un aumento del 3 por ciento.

«El soporte de la JCI está en el nivel de 8.320-8.350, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 8.420-8.470», dijo.