Abre con más fuerza, la JCI se muestra optimista respecto de una recuperación en medio de la lentitud de las bolsas de valores asiáticas

Jacarta – IHSG abierto fortalecer 27 puntos o 0,34 por ciento en el nivel 8.179 en la apertura de operaciones del jueves 23 de octubre de 2025.

Lea también: Los analistas predicen que JCI estará al borde de la corrección, eche un vistazo a estas 5 recomendaciones de acciones



Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de BNI Sekuritas, predice que se prevé que la JCI regrese rebote en el comercio actual.

«IHSG tiene potencial para recuperarse nuevamente hoy», dijo Fanny en su investigación diaria del jueves 23 de octubre de 2025.

Lea también: JCI cierra, cayendo un 1 por ciento después de que BI mantenga las tasas de interés, estas 3 acciones se mantienen fuertes en la zona verde





Los empleados observan una pantalla que muestra información sobre los movimientos de la JCI en el edificio de la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI), Yakarta, el viernes (26/6/2020). (Foto ilustrativa) Foto : ENTRE FOTOS/Dhemas Reviyanto

Intercambio Asiático Los movimientos mixtos tendieron a debilitarse en las operaciones del miércoles pasado. Índice El Nikkei 225 de Japón cayó un 0,02 por ciento. En consecuencia, el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,94 por ciento, el índice Taiex de Taiwán cayó un 0,37 por ciento y el índice compuesto de Shanghai cayó un 0,07 por ciento.

Lea también: Abre más débil, la JCI espera la publicación de la tasa de BI mientras se ve eclipsada por la corrección



Mientras tanto, el índice Kospi de Corea del Sur se disparó un 1,56 por ciento y el índice ASX 200 de Australia cayó un 0,71 por ciento. Por otro lado, el FTSE Straits Times subió un 0,32 por ciento y el FTSE Malay KLCI cayó un 0,87 por ciento.

Los mercados de Asia y el Pacífico tienen una tendencia a la baja a medida que los inversores consideran el nuevo gobierno de Japón y los últimos datos comerciales de Tokio. Las exportaciones japonesas en septiembre pusieron fin a cuatro meses de caída, después de aumentar un 4,2 por ciento (interanual).

Esto se debe a que los envíos a Asia experimentaron un fuerte crecimiento, que compensó parcialmente una disminución en las exportaciones a Estados Unidos. Sin embargo, las exportaciones no cumplieron con las expectativas de un aumento del 4,6 por ciento, según las expectativas del mercado.

El primer ministro Sanae Takaichi y su nuevo gabinete prestaron juramento el martes (21/10), nombraron ministro de Defensa y Satsuki Katayama se convirtió en la primera mujer ministra de Finanzas de Japón. Esto fue después de que derrocara a su antiguo rival en las elecciones para el liderazgo del gobernante Partido Liberal Democrático, Shinjiro Koizumi.

«El soporte de la JCI está en el nivel de 8.050-8.100, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 8.250-8.300», dijo.