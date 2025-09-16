Abrazo de trabajo se convierte en una nueva tendencia en el mundo del trabajo, ¡tenga cuidado de poder hacer una carrera estancada!

Yakarta, Viva – En el mundo del trabajo, muchas personas tienden a buscar consuelo después de sentirse en casa compañía. Comenzando de estar familiarizado con los compañeros de trabajo, acostumbrados al sistema a dominar las rutinas diarias.

Todo lo que hace trabajar Se siente seguro y estable. Sin embargo, esta comodidad puede ser una trampa si te hace estancado y reacio a aprovechar nuevas oportunidades. Este fenómeno ahora se conoce como Abrazamiento de trabajo.

Curiosamente, los expertos recordaron que esta tendencia podría ser perjudicial carrera A la larga.

Job de Mengenal abrazando

Peter Duris, CEO y cofundador de la carrera con sede en Kickresume, explicó que el abrazo de trabajo es un fenómeno en el que alguien sobrevive por el trabajo por temor a enfrentar la incertidumbre.

Abrazamiento de trabajo, contrario al salto de trabajo que ha sido popular. Si el salto de trabajo es sinónimo de trabajos a menudo conmovedores para encontrar nuevas experiencias, el abrazo de trabajo en realidad ocurre cuando alguien está demasiado cerca de mantener el trabajo existente, a pesar de que están aburridos o no se desarrollan.



Ilustración de multitarea/trabajo.

«El abrazo de empleo, lo contrario del salto de trabajo, puede surgir debido al miedo a las condiciones inciertas del mercado laboral. Cuando hay una falta de empleo, muchas personas finalmente eligen sobrevivir en sus trabajos actuales, a pesar de que están comenzando a aburrirse», dijo Duris, como se cita de UniladMartes 16 de septiembre de 2025.

«Aunque sobrevivir en una compañía tiene muchos beneficios, no siempre es la mejor decisión para todos», continuó.

En otras palabras, el abrazo de trabajo se siente seguro porque está acostumbrado al medio ambiente y las responsabilidades existentes. Sin embargo, esta sensación de seguridad puede hacer que alguien ignore una mejor oportunidad profesional.

Risiko Job abrazando

Duris enfatizó que no había daño en sobrevivir en una compañía si el objetivo era esperar la promoción o las oportunidades de promoción. Sin embargo, si dura solo porque es flojo cambiar, puede ser contraproducente.

«Si ha superado su papel y no hay más oportunidades para desarrollar, o desea cambiar de carrera, sobrevivir en el mismo lugar puede obstaculizar las oportunidades para progresar. De hecho, puede causar pérdida de motivación total», explicó Duris.

El riesgo principal de abrazar el trabajo está atrapado en una zona de confort. Puede sentirse seguro, pero en realidad está perdiendo el impulso para desarrollar, tanto en términos de experiencia, redes profesionales e ingresos.

Además, Duris enfatizó la importancia de pensar cuidadosamente antes de tomar una decisión profesional. «Pensar cuidadosamente y sopesar las opciones es una clave al tomar una gran decisión sobre una carrera. No querrá permanecer en un lugar que no tenga ningún beneficio para usted, pero también debe asegurarse de que el próximo trabajo sea más adecuado para usted».

Consejos para lidiar con las tendencias de abrazo de trabajo

Para evitar el abrazo de las trampas de trabajo, los trabajadores deben ser más proactivos para encontrar oportunidades. Por ejemplo, al explorar nuevas posiciones dentro de la empresa, después de la capacitación para mejorar las habilidades o discutir con los gerentes sobre nuevos proyectos que pueden proporcionar desafíos.

Además, atreverse a tomar pasos también puede ser una solución. Si no hay espacio para crecer, es importante que los trabajadores consideren oportunidades en otras compañías. De esa manera, la carrera continúa avanzando y no estancada en un momento.

Como se sabe, el abrazo de trabajo es un fenómeno nacido del miedo a enfrentar la incertidumbre. Aunque parece seguro, esta tendencia puede dañarlo a largo plazo.