Abraham Samad fue acompañado por Saut Situmorang a la madre cuando cumplió la llamada de la policía sobre el diploma de Jokowi

Yakarta, Viva – Ex Presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK), Abraham Samadrealizar llamar La policía está relacionada con la acusación del diploma falso del presidente Joko Widodo.

No solo, fue acompañado por su abogado, otro ex presidente de KPK, a saber Saut Situmorang; Evento famoso, Todung Mulia Lubis; hasta el ex secretario de bumn, Dicho. Samad admite que esta es su primera llamada.

«Hoy recibí una carta para cumplir la llamada como testigo, la primera llamada y como ciudadano de esta primera citación, vine», dijo en la sede de la policía regional de Metro Jaya, el miércoles 13 de agosto de 2025.

También parecía que muchas madres acompañaron la llegada de Samad. Trajeron carteles para cantar. Fuera del edificio de la Policía Regional de Metro Jaya, también hay una masa de manifestación que rechace la criminalización de Samad.

El caso se destacó después de que Roy Suryo junto con varias fiestas demandaron la autenticidad del Diploma de Bachiller en Jokowi de la Facultad de Forestal, Universidad Gadjah Mada. Acusaron el diploma ilegal.

El informe de Jokowi a la Policía Metropolitana de Yakarta el 30 de abril de 2025 inmediatamente rodó rápidamente. La policía planteó el estado del caso de la investigación a la investigación después de encontrar los supuestos elementos penales de calumnia y difamación.

En total había 12 personas incluidas en la lista informada, incluidos Roy Suryo, Abraham Samad, Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, Tifauzia Tyassuma y varios otros nombres.

En el proceso de investigación, Jokowi ha sido examinado dos veces. El primer examen se llevó a cabo en la Policía Metropolitana de Yakarta, mientras que el segundo tuvo lugar en la Policía de Surakarta. Durante el examen, los investigadores confiscaron la escuela secundaria de Jokowi y el diploma S1 para ser probados por su autenticidad en el laboratorio forense.