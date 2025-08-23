Abra una salida oficial en RI, Dainese no solo vende ropa

Yakarta, Viva – La industria automotriz de dos ruedas en Indonesia nuevamente atrajo la atención de la marca global. DainoEl fabricante de equipos de conducción premium de Italia, abrió oficialmente su primera tienda insignia en el país hoy en Cilandak, South Yakarta.

Leer también: La ropa de motor de calidad no es solo para el estilo



Esta tienda oficial presenta una colección completa que va desde chaquetas, guantes, hasta protectores corporales diseñados con la última tecnología. Un toque de diseño italiano típico es una característica inherente a cada producto en exhibición.

«Indonesia es uno de los mercados automotrices de dos ruedas más grandes del mundo, por lo tanto, la presencia de la tienda insignia de Daines de Indonesia puede ser una de las respuestas para los amantes de dos ruedas que desean obtener los mejores productos para equipos de conducción», dijo Djoko Iman Santoso, director operativo de Dainese de Indonesia, citado Viva Automotive Sábado 23 de agosto de 2025.

Leer también: Tracker Presents ‘Handsome Medicine’ para usuarios de motocicletas



Desde su establecimiento en 1972, Dainese es consistente con la protección del eslogan para el desafío. El significado del lema es el coraje para proteger al conductor en varias condiciones.

Leer también: Textiles ecológicos, el estilo de vida futuro comienza desde aquí



La presencia de Dainese Indonesia también conlleva el concepto de estilo de vida que está integrado con la seguridad en el camino. La conciencia de la importancia del equipo de protección es parte del mensaje principal que se transmitirá.

Una de las instalaciones especiales de esta salida es el servicio de trabajo personalizado. A través de este servicio, los consumidores pueden ajustar el traje de carreras para que coincida con la forma del cuerpo para que sea más cómodo cuando se usa.

Además, Dainese Indonesia asegura que los consumidores obtengan los servicios adecuados después de las ventas. Se proporciona la división de servicio y reparación para que se mantenga el equipo.

La inauguración de esta nueva tienda también presenta varias actividades para los visitantes. Entre estas se encuentran pruebas de productos, discusiones con profesionales automotrices, distribuciones de premios de la puerta, al entretenimiento de la música acústica.

«Esperamos que la presencia de la tienda insignia Dainese Indonesia pueda traer productos que puedan proporcionar la mejor protección sin sacrificar estilos y comodidad», dijo.