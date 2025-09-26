Abra un gol en Liverpool, Alexander Sobs promete continuar trabajando duro

Inglaterra, Viva – delantero Liverpool Alexander Isaac declaró que solo quería trabajar duro para estar completamente en forma, después de abrir su cuenta de gol para los Rojos en la victoria 2-1 sobre Southampton En la tercera ronda de la Copa de la Liga Inglesa en Anfield esta semana.

Fue la aparición del segundo titular de SOB para los Rojos de tres apariciones, y sería el cuarto si fuera revelado nuevamente por el entrenador Arne Slot en el partido contra Crystal Palace en Selhurst Park, el sábado 27 de septiembre de 2025 a las 21.00 WIB.

«Trabajo duro para estar en mi mejor estado y luego depende del entrenador (para el partido contra Crystal Palace el sábado)», dijo Isak en la página del Liverpool el viernes.



Jugador de Liverpool Mohamed Salah y Alexander Soble

La ranura estima que su mejor nivel de condición física de los sollozos de Endekati después del descanso internacional de octubre.

«Me gusta hacer cualquier ejercicio que pueda hacerme en forma. Eso es bueno», dijo Isak.

Su debut en el gol para Liverpool hizo sollozos aún más ansiosos por entregar a su equipo para ganar el trofeo esta temporada.

Liverpool jugó en cuatro competiciones, a saber, la Premier League, Champions League, League Cup y FA Cup.

Hasta ahora, desde las primeras tres competiciones, el Liverpool todavía mantiene un récord ganador del 100 por ciento.

«Creo que, especialmente cuando juegas para clubes como Liverpool, tienes que competir en todas las líneas», dijo Isak.

«Ese es el objetivo principal: competitivo en todas las competiciones, jugando en cada partido con la determinación de ganar».

Seis de las siete victorias del Liverpool se obtuvieron en los últimos minutos del partido, por encima del minuto 80, incluso cuando ganó 2-1 gracias al gol de Hugo Ekitice en el minuto 85.

«Increíble puede ser parte de esto. Por supuesto, queremos mejorar el rendimiento y jugar mejor en cada parte del juego», dijo el delantero sueco. (Hormiga)