Abra la tienda digital en el IDX, BTN Give Banking Services 4.0

Yakarta, Viva – PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (Btn) Se abre oficialmente btn Digital Tienda en el Edificio de la Bolsa de Indonesia (BEI), Yakarta. Esta innovación es una nueva cara de la transformación de BTN en los servicios de presentación bancario más eficiente en la era digital actual.

Director de Financiación de la Red y Retail Btn Rully Setiawan dijo que la presencia de la tienda digital es la respuesta de BTN a los cambios de comportamiento cliente. A saber, que desean un servicio financiero rápido y práctico, pero también una experiencia digital sin costura.

«A través de la tienda digital BTN, los clientes pueden sentir el futuro de la banca. Si hemos oído hablar de Banking 4.0, esta es la forma. Digital Store es Centro de experienciaNo solo una sucursal. Aquí, los servicios bancarios combinados con las necesidades diarias en un ecosistema «, dijo Rully en su declaración en Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025.

Explicó Rully, BTN Digital Store tiene un concepto de servicio independiente (autoservicio) y superestrámica. Los clientes pueden abrir una cuenta en solo 3-5 minutos a través de una máquina digital, reemplazar una tarjeta de débito en 2 minutos, ocuparse de las transacciones bancarias con la autenticación biométrica, para acceder a las instalaciones de KPR con un sistema sin papel.

Luego, la presencia de superestrámica asegura que la experiencia digital del cliente se mantenga cómoda con la ayuda cuando sea necesario. «El superestrámico en la tienda digital BTN ayuda a presentar una experiencia perfecta, más eficiente y más rápida porque este oficial también maneja la función del cajero, el servicio al cliente y las ventas con servicios más personalizados», explicó.

A diferencia de las ramas convencionales que se centran en las transacciones, las tiendas digitales BTN funcionan como un centro de interacción digital. BTN presenta los ecosistemas de estilo de vida al cooperar con socios estratégicos, como MyGrapari Telkomsel para ser el primer Grapari fuera de las instalaciones de Telkomsel, rejugar proveedores de bebidas saludables premium y recargar los servicios de alquiler de PowerBank.

«Con esta colaboración, Digital Store no solo es un lugar para realizar transacciones, sino también la sala de compromiso de BTN con la comunidad moderna», agregó Rully.

En la misma ocasión, el presidente presidente de PT Kleiring the Indonesia Securities Garantía (KPEI) Iding Pardi dijo que su partido como socio de BTN dio la bienvenida a la presencia de la tienda digital BTN en el edificio IDX.

Según él, esta innovación digital prioriza la experiencia y el buen servicio para que los clientes sean más conscientes y familiarizados con los servicios digitales.

«La presencia de la tienda digital BTN en el IDX, que es el corazón financiero de Indonesia, complementa a otros socios bancarios que también han abierto oficinas aquí. Esperemos que esta cooperación pueda unir el progreso», dijo Iaring en sus comentarios.

Al presentar nuevas experiencias para los clientes, BTN espera que las tiendas digitales puedan respaldar el fortalecimiento de las máquinas de financiación, especialmente las del segmento minorista.

Hasta el primer semestre de 2025, BTN registró un fondo de terceros (DPK) a RP406.38 billones, creció 11.2 por ciento anual (interanual) en comparación con el mismo período del año pasado de RP365.38 billones.

BTN Digital Store en el IDX sigue otras dos tiendas digitales que han surgido anteriormente, a saber, la sucursal de Yakarta Kuningan y la oficina de sub -Branch en la Cámara de Representantes (DPR RI). Además, BTN también ha establecido nueve tiendas digitales no permanentes, incluidas ubicadas en Surabaya, Yogyakarta, Pik Yakarta y Solo.



Bolsa de Indonesia (IDX) o la Bolsa de Indonesia (IDX)

Hasta finales de 2025, BTN apuntó a la apertura de 24 tiendas digitales en varias ubicaciones estratégicas, desde centros de negocios, campus y áreas públicas expertas en digital. El objetivo es claro, acelerando la adquisición de nuevos clientes, aumentando las transacciones digitales a través de la bala por la aplicación BTN, así como el fortalecimiento de la imagen de BTN como un banco adaptativo y cercano a un estilo de vida digital.

«En los próximos tres años, esperamos abrir 100 BTN Digital Store, porque este es el futuro de los servicios BTN. Las sucursales convencionales permanecen, pero las tiendas digitales están aquí para responder a las necesidades de las nuevas generaciones de clientes que desean todas las digitales, rápidas y eficientes.