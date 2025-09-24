Abra la reunión de coordinación nacional de Posyandu, Tri Tito enfatiza la importancia de Posyandu para apoyar la implementación de seis SPM

VIVA – Presidente del equipo de Servicio Integrated Post Síndicos (Posyandu) Tri Tito Karnavian abrió oficialmente una reunión de coordinación nacional (Reunión de coordinación nacional) Posyandu en 2025 en el Centro de Convenciones de Mercure Ancol, Yakarta, lunes (22/09/2025). El evento lleva el tema «Fortalecer la transformación de Posyandu como una institución comunitaria de la aldea/Kelurahan para el bienestar de la comunidad».

Leer también: El ministro de Asuntos del Interior, la apreciación de la marcha de Posyandu, dijo que tiene un papel como máquina social en el alcance de la comunidad



En sus comentarios, Tri enfatizó la importancia del papel de Posyandu para apoyar los seis estándares de servicio mínimos (SPM). Además, hasta ahora Posyandu a menudo implementa SPM en el campo de la salud. Explicó que la existencia de Posyandu ha sido más fuerte desde la estipulación del Reglamento del Ministro de Asuntos Interiores (Perrendagri) número 13 de 2024 con respecto a Posyandu.

«Hay seis estándares de servicio mínimos que deben ser dados por la comunidad. No solo uno, resulta que solo una salud. Ahora queremos mejorar, cómo Posyandu como Institución de Resiliencia de Villa [SPM]»Tri dijo frente a los cuadros de Posyandu de toda Indonesia.

Leer también: El Ministro del Interior invita a Kahmi a convertirse en un motor de cambio a Indonesia EMAS 2045



Explicó que los seis campos de SPM incluyen educación, salud, obras públicas, vivienda pública, paz, orden público y protección comunitaria (Trantibumlinmas) y social. Más tarde, los cuadros se convertirán en socios gubernamentales en el éxito de la implementación de los seis SPM.

Afirmó que Tri, el propósito de esta reunión de coordinación nacional era fortalecer la implementación y fortalecer el posyandu institucional, así como aumentar la comprensión de los procedimientos para proporcionar números de registro de posyandu. Además, la reunión de coordinación nacional también tiene como objetivo socializar el Plan Estratégico Posyandu (RENSTRA) que se internaliza en el documento regional de planificación y presupuesto, otorgando premios y anunció los resultados del equipo provincial de fideicomisarios Posyandu, así como en la introducción de uniformes de posyandu.

Leer también: El Ministro del Interior espera que el papel de Satpol PP y Satlinmas apoye el orden público y la limpieza ambiental.



En el contexto del reconocimiento de uniformes, esta reunión de coordinación nacional también es un impulso para la socialización del uniforme oficial de posyandu. El uniforme consiste en trajes de camisa morada con subordinados de faldas negras para mujeres y pantalones negros para hombres. Más tarde, se espera que los cuadros de Posyandu puedan usar el uniforme al llevar a cabo sus deberes en la comunidad.

«Esperemos que los resultados de esta reunión nacional de coordinación, al menos podamos alentar la construcción de seis servicios SPM en sus respectivos posyandu. Y estamos decididos a que nosotros, como esposas de un jefe regional que tenemos plena autoridad para el desarrollo de sus regiones, también puede beneficiar a la comunidad», dijo.

También presente en el evento, la esposa del ministro social indonesio, Fatma Saifullah Yusuf; La esposa del Ministro de Educación Primaria y Secundaria (Mendikdasmen) Masmidah Abdul Mu’ti; Esposa del Ministro de Obras Públicas Irma Dody Hanggodo; Fideicomisarios de la Secretaría del Central Posyandu Fideicomisarios Equipo Yane Bima Arya; Director General (Dirjen) del desarrollo del gobierno de la aldea (PEMDES) del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) La Ode Ahmad P. Bolombo; Así como cuadros de posyandu de toda Indonesia.