Abordar un problema a la vez







Muchas personas en Bombay no tuvieron acceso al agua durante el mes anterior. Hubo múltiples recortes anunciados por diversas razones por parte del BMCpero nadie los cuestionó porque todos sabemos lo volubles que pueden ser esos antiguos oleoductos. Mis amigos que viven en torres estaban tristes porque no podían ducharse después de las 9 am. También expresaron cierta preocupación por el hecho de que sus conductores y empleadas domésticas no tuvieran agua corriente durante días, pero me alegró ver que no había señales de pánico. Todo el mundo aceptó esta escasez y el hecho de que sus 2-BHK que costaban 2,2 millones de rupias no tenían agua corriente para 24 horas.

Crecí con la esperanza de que algunos fondos se desviaran de vallas publicitarias y selfies con el mensaje ‘I Love Kanjurmarg’ apuntan a reparar tuberías con fugas, pero han pasado décadas sin que se anuncien tales proyectos, así que evito pensar en ellos. A menudo me pregunto por qué esto no es una prioridad en lo que constantemente nos dicen que es la capital financiera de la nación, pero tal vez haya cosas más importantes en las que el gobierno debe concentrarse. También es posible que alguna nueva organización financiada por el estado esté trabajando en esto de la que aún no hemos oído hablar, porque sabemos cómo gobierno de maharashtra está muy inclinado a no prometer demasiado y a cumplir demasiado.

Sin embargo, para ser justos, mucha gente ha estado emitiendo advertencias sobre el agua. Lo que pasa es que sus mensajes no eliminan el ruido sobre quién come alimentos no vegetarianos o se casa fuera de su comunidad. En algún momento, sospecho que habrá cierta urgencia en abordar esto, posiblemente después de que se resuelva toda esta distracción del AQI. Esto tiene sentido porque primero deberíamos fijar la capacidad de respirar de todos antes de preocuparnos por si tienen suficiente para beber.

También me sorprendió descubrir que hace un año Bombay recibía una media de sólo 5,37 horas de agua al día, según un informe publicado por la Fundación Praja. Añadió que sólo el 4 por ciento de la ciudad recibía suministro las 24 horas. Estos hallazgos se hicieron públicos pero no generaron muchas preguntas, probablemente porque las personas más afectadas tienen poco tiempo para los periódicos. Habitantes de barrios marginales Al parecer, recibían 45 litros per cápita por día, frente a los 135 litros asignados a todos los demás. Cuando uno está ocupado con la cuestión de la supervivencia, ¿quién tiene tiempo para preocuparse por por qué algunas personas obtienen agua y otras no?

Otra cosa que no está generando tanta atención como debería es el uso del agua subterránea. Es el tipo de cosas que deberían ser monitoreadas de la misma manera que rastreamos los retrasos en los vuelos o el costo de las palomitas de maíz en los cines, pero todavía no he encontrado ninguna señal de que se esté abordando este tema, y ​​mucho menos de que se esté tomando en serio. El uso de aguas subterráneas de la India supuestamente supera al de China y Estados Unidos juntos, lo que parece un gran problema. Si, como han señalado varios científicos, el nivel freático ha ido disminuyendo constantemente durante las últimas décadas, sigo preguntándome por qué no hay más gente que entre en pánico. Después de todo, esto no es como el debilitamiento de la rupia, de la que los burócratas pueden reírse y considerarla buena para la economía de la India. Espero con interés la habilidad con la que expliquen por qué quedarse sin agua también será beneficioso.

Aun así, lo único que me da esperanza es la economía, que, según me han dicho, es más grande y mejor que nunca. Sí, el Banco Mundial dice que 163 millones de indios carecen de acceso a agua potable y que 500 niños menores de cinco años mueren de diarrea cada día en el país. También dice que India tiene el 18 por ciento de la población mundial. población y sólo el 4 por ciento de sus recursos hídricos, pero todo este dinero que ingresa debería ser suficiente para abordar estos desafíos dentro de uno o dos años, por lo que soy optimista.

Hay otra razón por la que creo que podemos dejar de preocuparnos. Estoy convencido de que el gobierno tiene un plan porque, aunque más de la mitad de nuestros ríos están muy contaminados, se han anunciado nuevos centros de datos. El consumo de agua de estos gigantes tecnológicos se duplicará de 150 mil millones de litros este año a 358 mil millones de litros en 2030. En otras palabras, si crees que el agua corriente es un problema ahora, simplemente no estás bendecido con el tipo de previsión que nuestros políticos tienen en abundancia.

Tal vez todos deberíamos hacer nuestra parte bebiendo menos agua y bañándonos una vez a la semana porque, si no lo hacemos, ¿cómo tendremos acceso a las publicaciones de Instagram y ChatGPT para LinkedIn?

Cuando no está despotricando sobre todo lo relacionado con Mumbai, Lindsay Pereira puede ser casi dulce. Él tuitea @lindsaypereira

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son individuales y no representan las del periódico.





Fuente